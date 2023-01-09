"Досить сильні": Швеція може передати Україні артилерійські установки Archer

За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, цей вид озброєння є головним пріоритетом у допомозі для України.

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Збройні сили України можуть отримати шведські 155 мм багатоцільові самохідні артилерійські установки FH77 BW L52 Archer. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на конференції "Народ та оборона", пише Aftonbladet.

"Я весь час казав, що ми досить сильні, щоб зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, як тільки ми її закінчимо", — сказав він.

Прем’єр також додав, що САУ Archer є пріоритетом у військовій допомозі Україні. Раніше він також виступав із критикою уряду через відмову передати Україні артилерійські установки.

"Я думаю, що це шкода і слабко, коли Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за всю Європу", — говорив прем'єр-міністр у серпні 2022 року.

Про те, що ЗСУ можуть отримати САУ Archer, також говорив шведський підполковник Петер Ліден. За його словами, Швеція могла б надати Україні 12 із 48 своїх артилерійських систем. Список озброєння для української армії засекречений, проте в Україні публічно говорили про те, що потребують шведських САУ Archer.

Що відомо про САУ Archer

Archer є самохідною гаубицею на базі шасі Volvo A30D, створеною компанією BAE Systems. Перша артилерійська установка побачила світ у 2010 році, у 2016 році Archer надійшли на озброєння шведської армії.

Archer оснащені 155-мм гарматою довжиною 52 калібру, а їхня система управління вогнем комп'ютеризована. Максимальна дальність поразки цілей досягає 40 км звичайними снарядами та до 60 високоточними боєприпасами. Максимальна швидкість пересування – до 70 км/год.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року у Швеції оголосили про виділення пакету військової допомоги для України. За словами міністра оборони країни Пала Джонсона, ЗСУ отримають систему ППО, боєприпаси та інше озброєння.

Ще Фокус писав про те, що у грудні минулого року уряд Швеції ухвалив рішення про виділення майже $19,2 млн на підтримку оборони України. В українському Міноборони зазначили, що допомога буде направлена до Міжнародного фонду підтримки України, яким керує Великобританія.