Швеція виділила $19,2 млн для військової допомоги Україні: куди підуть кошти

Шведські дипломати привітали Україну з Різдвом Христовим та запевнили, що підтримка Києва "залишиться непохитною". А у Міноборони України заявили – кошти підуть на зміцнення нашого військового потенціалу.

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Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення майже $19,2 млн. (200 млн. шведських крон) на підтримку оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Повідомляється, що кошти спрямують до Міжнародного фонду підтримки України, яким керує Великобританія. У МО наголошують, що гроші підуть на зміцнення військового потенціалу країни.

В уряді Швеції вкотре наголосили на важливості підтримки України від російської агресії для захисту Європи.

"Швеція пишається тим, що підтримує наших українських друзів. Це важливо і для України, і для Європи, і для світу загалом. З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року в Посольстві Швеції ми бажаємо лише одного — щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми продовжуватимемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", — заявили в посольстві Королівства Швеції в Україні.

У свою чергу, у Міністерстві оборони подякували Швеції за підтримку Збройних сил України. При цьому поки що не повідомляється, що саме закуплять за виділені кошти.

Нагадаємо, у грудні Швеція затвердила дев'ятий пакет військової допомоги Україні, який на 50% більший за попередній. Пакет допомоги включає системи ППО та зимову амуніцію для ЗСУ.

Також повідомлялося, що у листопаді прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував пакет військової допомоги для ЗСУ на 287 млн доларів. Пакет передбачає постачання Україні систем ППО, боєприпасів та іншого озброєння.