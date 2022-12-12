Системи ППО та боєприпаси: Швеція готує нову військову допомогу для України (відео)

За оцінкою шведського голови Міноборони Поля Джонсона, дев'ятий оборонний пакет на 50% більший за попередній. Шведи не вважають, що відправлення Києву озброєнь спричинить дефіцит армійських запасів.

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Швеція затвердила дев'ятий пакет військової допомоги Україні, який на 50% більший за попередній. Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.

Рішення країни продиктоване ескалацією військової напруженості з боку РФ та у зв'язку з загрозами Європі, зазначив шведський міністр.

"У цьому пакеті ми надаємо системи протиповітряної оборони (ППО), деталі для комплектування для інших видів ППО та зимову амуніцію для ЗСУ", — розповів Джонсон подробиці домовленостей.

[ + – ] Системи ППО займають пріоритет військових потреб України, зауважив міністр оборони Швеції

За словами Джонсона, системи ППО, як і раніше, займають пріоритет військових потреб України.

Зазначений пакет підтримки можуть доставити на початку 2023 року, сказав він.

"Допомагаючи Україні, Швеція інвестує у спільну безпеку. Російські окупанти постійно порушують права людини — руйнують лікарні, університети та школи", — додав міністр.

Міністр оборони Швеції не вважає, що відправка озброєнь для ЗСУ викликає дефіцит у збройовому арсеналі його країни.

"Ми отримали докладний кошторис шведських збройних сил, де вказано низку озброєнь, які ми могли б надати", — пояснив Джонсон.

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Швеція, як наголосив міністр, візьме участь у навчанні українських військових.

Поль Джонсон відвідав Одесу та Миколаїв

Шведська газета Expressen уточнює, що Поль Джонсон провів спільну пресконференцію з Резніковим в Одесі. Журналісти зазначили, що шведський військовий чиновник обіцяв відправити зенітні гармати та боєприпаси до них.

Під час візиту в Україну Джонсон відвідав місто Миколаїв, яке з початку російського вторгнення майже щодня зазнає атак ЗС РФ, додає газета Göteborgs-Posten.

"Мета візиту — продемонструвати підтримку та вести діалог про те, як Швеція та ЄС можуть найкраще підтримати Україну в майбутньому", — сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що в листопаді прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував пакет військової допомоги для ЗСУ на 287 млн доларів. ЗМІ припускали, що Україна отримає ПЗРК RBS 70, що вражає цілі на висоті до 5 кілометрів.

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Наприкінці жовтня Швеція заявила про нову оборонну політику. До цього завдання входить активна підтримка України у війні з РФ.

Міністерство оборони Великобританії раніше повідомило, що Іран може збільшити постачання зброї до Росії. Москва просить сотні балістичних ракет для продовження обстрілу критичної інфраструктури України.