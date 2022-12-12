Системы ПВО и боеприпасы: Швеция готовит новую военную помощь для Украины (видео)

По оценке шведского главы Минобороны Пола Йонсона, девятый оборонный пакет на 50% больше предыдущего. Шведы не считают, что отправка Киеву вооружений вызовет дефицит армейских запасов.

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Швеция утвердила девятый пакет военной помощи Украине, который на 50% больше предыдущего. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Решение страны продиктовано эскалацией военной напряженности со стороны РФ и в связи с угрозами Европе, отметил шведский министр.

"В этом пакете мы предоставляем системы противовоздушной обороны (ПВО), комплектующие для других видов ПВО и зимнюю амуницию для ВСУ", — рассказал Йонсон подробности договоренностей.

[ + – ] Системы ПВО занимают приоритет военных потребностей Украины, заметил министр обороны Швеции

По словам Джонсона, системы ПВО по-прежнему занимают приоритет военных потребностей Украины.

Указанный пакет поддержки могут доставить в начале 2023 года, сказал он.

"Помогая Украине, Швеция инвестирует в общую безопасность. Российские оккупанты постоянно нарушают права человека — разрушает больницы, университеты и школы", — добавил министр.

Министр обороны Швеции не считает, что отправка вооружений для ВСУ вызовет дефицит в оружейном арсенале его страны.

"Мы получили подробную смету шведских вооруженных сил, где указан ряд вооружений, которые мы могли бы предоставить", — объяснил Йонсон.

[ + – ] Пол Йонсон провел пресс-конференцию с Резниковым в Одессе

Швеция, как подчеркнул министр, примет участие в обучении украинских военных.

Пол Йонсон посетил Одессу и Николаев

Шведская газета Expressen уточняет, что Пол Йонсон провел совместную пресс-конференцию с Резниковым в Одессе. Журналисты отметили, что шведский военные чиновник обещал отправить зенитные орудия и боеприпасы к ним.

В ходе визита в Украину Йонсон посетил город Николаев, который с начала российского вторжения почти ежедневно подвергается атакам ВС РФ, добавляет газета Göteborgs-Posten.

"Цель визита — продемонстрировать поддержку и вести диалог о том, как Швеция и ЕС могут наилучшим образом поддержать Украину в будущем", — сказано в материале.

Напомним, что в ноябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал пакет военной помощи для ВСУ на 287 млн долларов. СМИ предполагали, что Украина получит ПЗРК RBS 70, которые поражают цели на высоте до 5 километров.

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В конце октября Швеция заявила о новой оборонной политике. В эту задачу входит активная поддержка Украины в войне с РФ.

Министерство обороны Великобритании ранее сообщило, что Иран может увеличить поставки оружия в Россию. Москва просит сотни баллистических ракет для продолжения обстрелов критической инфраструктурі Украины.