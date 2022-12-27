Швеция выделила $19,2 млн для военной помощи Украине: куда пойдут средства

Шведские дипломаты поздравили Украину с Рождеством Христовым и заверили, что поддержка Киева "останется непоколебимой". А в Минобороны Украины заявили – средства пойдут на укрепление нашего военного потенциала.

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Правительство Швеции приняло решение о выделении почти $19,2 млн (200 млн шведских крон) на поддержку обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что средства направят в Международный фонд поддержки Украины, которым руководит Великобритания. В МО отмечают, что деньги пойдут на укрепление военного потенциала страны.

В правительстве Швеции в который раз отметили важность поддержки Украины от российской агрессии для защиты Европы.

"Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в Посольстве Швеции мы желаем только одного — чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", — заявили в посольстве Королевства Швеции в Украине.

В свою очередь в Министерстве обороны поблагодарили Швецию за поддержку Вооруженных сил Украины. При этом пока не сообщается, что именно закупят за выделенные средства.

Напомним, в декабре Швеция утвердила девятый пакет военной помощи Украине, который на 50% больше предыдущего. Пакет помощи включает системы ПВО и зимнюю амуницию для ВСУ.

Также сообщалось, что в ноябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал пакет военной помощи для ВСУ на 287 млн долларов. Пакет предполагает поставку Украине систем ПВО, боеприпасов и другого вооружения.