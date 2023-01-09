"Достаточно сильны": Швеция может передать Украине артиллерийские установки Archer

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, данный вид вооружения является главным приоритетом в помощи для Украины.

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Вооруженные силы Украины могут получить шведские 155-мм многоцелевые самоходные артиллерийские установки FH77 BW L52 Archer. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции "Народ и оборона", пишет Aftonbladet.

"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим", — сказал он.

Премьер также добавил, что САУ Archer являются приоритетом в военной помощи Украине. Ранее он также выступал с критикой правительства из-за отказа передать Украине артиллерийские установки.

"Я думаю, что это жалко и слабо, когда Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за всю Европу", — говорил премьер-министр в августе 2022 года.

О том, что ВСУ могут получить САУ Archer также говорил шведский подполковник Петер Лиден. По его словам, Швеция могла бы предоставить Украине 12 из 48 своих артиллерийских систем. Список вооружения для украинской армии засекречен, однако в Украине публично говорили о том, что нуждаются в шведских САУ Archer.

Что известно о САУ Archer

Archer представляет собой самоходную гаубицу на базе шасси Volvo A30D, созданную компанией BAE Systems. Первая артиллерийская установка увидела мир в 2010 году, в 2016 году Archer поступили на вооружение шведской армии.

Archer оснащены 155-мм пушкой длиной 52 калибра, а их система управления огнем компьютеризована. Максимальная дальность поражения целей достигает 40 км обычными снарядами и до 60 высокоточными боеприпасами. Максимальная скорость передвижения – до 70 км/ч.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Швеции объявили о выделении пакета военной помощи для Украины. По словам министра обороны страны Пала Джонсона, ВСУ получат систему ПВО, боеприпасы и прочее вооружение.

Еще Фокус писал о том, что в декабре прошлого года правительство Швеции приняло решение о выделении почти $19,2 млн на поддержку обороны Украины. В украинском Минобороны отметили, что помощь будет направлена в Международный фонд поддержки Украины, которым руководит Великобритания.