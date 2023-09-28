Перші танки Abrams можуть не з'явитися на фронті, — експерт

Україна отримала десять Abrams. До кінця року західні партнери можуть надати 30 танків та ще 30 як додаткову партію, розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

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Військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що не варто акцентувати на прибутті до України танків Abrams. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Щодо Abrams, то я не став би акцентувати на них увагу. Їх прийшло десять одиниць, не сто і не триста", — Михайло Жирохов.

Він вважає, що ці десять танків використовуватимуться перш за все для підготовки екіпажів. З його слів перші українські інструкторські екіпажі готуються на заході, а потім повертаються до України, де виступають у ролі інструкторів для підготовки інших екіпажів.

Військовий експерт зазначив, що ці десять танків Abrams можуть не з'явитися на фронті, а перебуватимуть у навчальних центрах, де використовуватимуться як інструмент для навчання.

Також Михайло Жирохов наголосив, що до кінця 2023 року Україні обіцяли надати 30 танків та ще 30 як додаткову партію.

Танки Abrams в Україні: що відомо

7 серпня глава відділу закупівель сухопутних військ США Даг Буш заявив, що першу партію танків Abrams схвалили для України ще до відправлення. Тоді повідомлялося, що техніка повинна прибути до України до початку осені. Зокрема, США почали тренувати українців на цих танках ще у травні в Німеччині.

25 вересня ЗМІ повідомили, що ЗСУ отримали перші танки Abrams M1A1. За інформацією джерел ЗМІ в Міноборони США, танки прибули раніше, ніж очікувалося. Наступну партію бойових машин відправлять найближчими місяцями.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що танки Abrams вже декілька днів перебувають в Україні. Він пообіцяв, що незабаром можна буде побачити ефективність Abrams на полі бою.

Нагадаємо, колишній командир британського Королівського танкового полку Хеміш де Бреттон-Гордон вважає, що американські танки Abrams матимуть більше психологічний ефект, ніж фізичний, оскільки вони прибули в переломний момент, коли Збройним силам Російської Федерації було завдано відчутної шкоди в тимчасово окупованому Криму.