"У потрібний момент": ЗСУ застосують танки Abrams з урахуванням погодних умов

Погіршення погоди вплине на перебіг бойових дій, але не зупинить наступ ЗСУ, заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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ЗСУ почнуть застосовувати танки Abrams у бойових діях, щойно для цього настане відповідний час і тактичні умови. Наближення холодів і погані погодні умови можуть вплинути на це, але не зупинять наступ української армії. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами глави пресслужби, танки Abrams обов'язково вступлять у бій у відповідний момент, але деталі стратегії ЗСУ розкривати завчасно не можна.

"Поки що не будемо розкривати карти де саме і коли саме вони увійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким, скажімо, сюрпризом", — сказав Євлаш.

Як вплине погода на використання танків Abrams

Ілля Євлаш уточнив, що складні погодні умови, дощі, тумани і холод, вплинуть на перебіг бойових дій, зокрема на застосування нової техніки на полі бою.

"Однак, як ми пам'ятаємо навіть із минулого року, наступ і бойові дії з цим не закінчаться", — наголосив Євлаш.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ уточнив, що ЗСУ продовжать бойові дії в будь-якому разі. А тактичні рішення і плани операцій ухвалюватимуться з урахуванням погодних умов і обставин, що склалися.

Танки Abrams для України

У липні стало відомо, що бійці ЗСУ проходять навчання на танках американського виробництва на базі в Німеччині.

На початку серпня глава відділу закупівель сухопутних військ США Даг Буш заявив, що перша партія танків Abrams для України була схвалена до відправлення. Прибуття танків в Україну очікувалося на початку осені.

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що перша партія танків Abrams M1A1 вже прибула в Україну, що на кілька місяців випередило початкові оцінки.

25 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Abrams уже кілька днів перебувають в Україні і готуються посилити танкові бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що постачання решти танків, виділених США Україні, очікується найближчими тижнями.

Також Фокус писав про те, що на думку аналітиків, танки Abrams допоможуть закріпити успіх ЗСУ після прориву першої лінії оборони росіян. Але їхня цінність стане очевидною після більш масштабного прориву.