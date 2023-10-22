Удари ATACAMS по аеродромах: у мережі з'явилися некрологи російських пілотів (відео, фото)

За словами голови Бердянської райради Віктора Дудукалова, тільки на місцевому летовищі загинули понад 20 російських окупантів.

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У російських пабліках з'явилися перші некрологи після атаки на аеродром російських окупантів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі український журналіст і політичний оглядач, блогер Денис Казанський.

Відомо, що внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS постраждала не лише військова техніка, а насамперед особовий склад — бойові пілоти і працівники аеродрому. Перший такий похорон старшого інженера авіаційної служби 696 Сергія Короленка відбувся в Торжку Тверської області.

"У військах з'явилася інформація, що в Бердянську постраждало кілька пілотів. Також є загиблі зі знищеного розрахунку ППО й охорони складів, які накрили українці", — повідомляло видання "Новая Европа".

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Як сказав в ефірі "24 каналу" заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов, з'явилася інформація, що далекобійна ракета ліквідувала набагато більше 20 окупантів.

"Зараз ті, хто вижив, сперечаються між собою про те, велика Росія чи ні. Хлопчики в трусиках дійсно показали, куди поцілили ракети ATACMS. Близько 6 хвилин вони знімали палаючий аеродром", — підкреслив Дудукалов.

Він зауважив, що внаслідок "бавовни" в Бердянську було знищено й уражено чимало техніки, зокрема вертольоти, частину з яких росіяни намагаються відремонтувати.

"Уже потягли їх на ремонт. Навіть тут не обійшлося без пригод, бо під час транспортування один із пошкоджених вертольотів застряг під мостом", — зауважив Дудукалов.

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Атака на Бердянський аеродром — що відомо

У Силах спецоперацій України повідомляли, що внаслідок атак по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська в ніч на 17 жовтня було знищено дев'ять гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО та склад із боєприпасами росіян, пошкоджено злітно-посадкові смуги аеродромів. Цю операцію сили ССО назвали Dragonfly — "Бабка".

Російські пропагандисти назвали атаку "одним із найсерйозніших ударів" за час розв'язаної проти України повномасштабної війни.

Супутникові знімки аеродрому в Бердянську після операції Dragonfly Фото: Скриншот

Згодом у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, що російські вертольоти добивали боєприпаси самих окупантів. Вони детонували під час пожежі, яка, ймовірно, виникла внаслідок влучень ракет.

Фокус писав, що в британському Міністерстві оборони вважають: втрати ЗС РФ на аеродромі Бердянська із застосуванням ракет ATACMS призведуть до збільшеного навантаження на бойову авіацію, яка й так відчуває бойову втому та проблеми з технічним обслуговуванням.

Нагадаємо, Фокус навів думку західних експертів, які детально розповіли про наслідки атаки ЗСУ на аеродром у Бердянську. Аналітики наголосили, що українські військові вдало застосували ракети ATACMS із касетною бойовою частиною, оскільки вони ідеально підходять для ураження "м'яких" цілей, таких як вертольоти, літаки та радари систем ППО.