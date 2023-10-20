Підрив оборони: розвідка Британії оцінила успіхи ЗСУ після ударів по аеродрому в Бердянську

У британському Міноборони вважають, що втрати ЗС РФ на аеродромі призведуть до збільшеного навантаження на бойову авіацію, яка й так зазнає бойової втоми та проблем із технічним обслуговуванням.

Related video

Атака Збройних сил України на аеродром у Бердянську із застосуванням ракет ATACMS, унаслідок якої було знищено кілька російських ударних вертольотів, підірве наступальні й оборонні можливості ЗС РФ. Про це 20 жовтня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що наразі вона не має у своєму розпорядженні точних даних щодо кількості пошкодженої на аеродромі техніки, але, імовірно, дев'ять гелікоптерів у Бердянську та п'ять у Луганську було знищено.

Російська армія за недостатньої підтримки бойових літаків частіше покладається на ударні вертольоти перед лицем наступу українських військ. Тому Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на Південному напрямку, що забезпечує як логістичні, так і оборонні можливості.

"Отже, якщо ці втрати підтвердяться, то досить імовірно, що вони вплинуть на здатність Росії як оборонятися, так і вести подальші наступальні дії на цьому напрямку", — зазначили в Міноборони.

Ба більше, з огляду на складнощі з військовим виробництвом Росії непросто буде заповнити втрати бойових вертольотів у короткостроковій перспективі. Це, зі свого боку, призведе до додаткового навантаження на льотчиків і авіаційний парк повітряних сил РФ, які майже напевно відчувають бойову втому та проблеми з технічним обслуговуванням літаків у зв'язку з кампанією, яка непередбачувано затягнулася.

"Існує реальна ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перемістити свої оперативні бази та командні пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки", — підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, західні експерти детально розповіли про наслідки атаки ЗСУ на аеродром у Бердянську. Аналітики наголосили, що українські військові вдало застосували ракети ATACMS із касетною бойовою частиною, оскільки вони ідеально підходять для ураження "м'яких" цілей, як-от вертольоти, літаки та радари систем ППО.