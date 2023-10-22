Ракетный удар по наводке: в Донецке ликвидировали около 70 солдат ВС РФ, – СМИ

Обстрел воинской части подразделения "Восток" в районе "Мотель" был удачным. Кроме рядовых боевиков, ВСУ ликвидировали шесть офицеров, проводивших совещание, говорят российские военкоры.

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В Донецке 21 октября был прилет по воинской части боевиков подразделения "Восток", которая располагалась в районе "Мотель". Об этом сказал 24 каналу полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Несколько раз в эту часть прилетали ракеты – они ее восстанавливают и снова там располагаются, В последние дни по Донецку работает украинская артиллерия и высокоточное оружие. Связано это с тем, что попытка наступления россиян в Авдеевке поддерживается из Донецка, Макеевки и Ясиноватой", – сообщил эксперт.

В ближайшее время стоит ждать усиленной работы артиллерии и высокоточного оружия по военным объектам Донецка, заметил полковник.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко со ссылкой на российские паблики добавил, что в результате прилета ликвидировано 73 оккупантов и 6 офицеров, проводивших совещание.

"Пророссийские блогеры настаивают, что удар был нанесен "по наводке"… Учитывая заявленные потери, взрыв на видео должен выглядеть более масштабным", — написал он.

Напомним, что украинские военные недавно взорвали мост на трассе "Горловка-Ясиноватая" во временно оккупированной Донецкой области. Благодаря этому усложнится переброска войск между Горловкой и Донецком.

Фокус ранее писал об успешном ударе по аэродрому российских оккупантов в Бердянске и Луганске. У россиян есть погибшие из числа расчета ПВО и охраны складов.