Направили силовиков: россияне создают дополнительные репрессивные отряды на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, работники маневренных групп оккупантов проверяют телефонные связи, активность телефона.

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Российские военные отправили несколько дополнительных подразделений на временно оккупированные территории Донецкой области. Эти вооруженные группировки будут заниматься усилением контроля и надзора. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Три новые группы российских военных уже активно действуют на оккупированной территории в Донецке, контролируемой оккупантами.

По данным Центра, силовиков отправили из России для поиска членов украинского подполья, а также отлова "уклонистов" или дезертиров из РФ, что находятся в захваченных интервентами районах Донецкой области.

"Гастроллеры уже работают в Донецке и дальше будут передвигаться по другим захваченным населенным пунктам", — говорится в публикации.

Работники маневренных групп оккупантов проверяют телефонные связи, активность телефона.

Также отмечается, что особое внимание "уделяется тем, кто не имеет российского паспорта".

Напомним, что 21 октября, от прицельного ракетного удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом погибли шесть работников почтового оператора.

Ранее сообщалось, что в Донецке ликвидировали около 70 солдат ВС РФ. Обстрел воинской части подразделения "Восток" в районе "Мотель" был удачным. Кроме рядовых боевиков, ВСУ ликвидировали шесть офицеров, которые проводили совещание.