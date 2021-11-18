Журналистка Янина Соколова выложила секретные данные о задержании "вагнеровцев": что в документах

В обнародованных документах операцию по "вагнеровцам" называют "проведенной" и подчеркивают, что выделение на нее денег было "оправданным".

Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала в Facebook внутренние документы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) о подготовке спецоперации "Авеню". В них говорится о планах по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершивших военные преступления на Донбассе.

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Первый документ — это письмо экс-министру обороны Украины Андрею Тарану, датированное 22 июня 2020 года и подписанное 1 июля этого же года бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. В нем говорится о получении паспортов, военных билетах, справках об участии в боевых действиях и автобиографиях от 151 гражданина России. Для этого украинские разведчики придумали заранее заготовленную легенду.

[ + – ] Наемники писали об участии в локальных военных конфликтах

Также ГУР МО получило аудиозаписи телефонных разговоров с боевиками, подтверждающие их участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

[ + – ] На Донбассе воевали 136 наемников

Проанализировав данные, разведка установила следующее:

в составе тактических групп вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований на Донбассе воевали 136 человек,

15 человек сбивали воздушные суда ВСУ или были свидетелями таких инцидентов,

4 боевика оказались кадровыми военными спецподразделений ВС или ФСБ России.

"Выведение указанной группы граждан РФ будет осуществляться под легендой набора наемников для охраны важных объектов, в частности, нефтяных месторождений на территории Венесуэлы", – говорится в письме.

Операцию "Авеню" разделили на несколько этапов. Первый (подготовительный) проходил с 19 по 30 июня 2020 года, второй (основной) – с 1 по 7 июля и заключительный (с 8 июля).

[ + – ] Операцию "Авеню" разделили на этапы

Еще один документ называется "Отчет о проведении специального мероприятия "Авеню". Его утвердил Бурба и подписал начальник спецрезерва ГУР МО Юрий Семенюк 4 августа прошлого года.

[ + – ] Отчет об операции "Авеню"

Разведчики передали Службе безопасности Украины документальные материалы на 138 человек для открытия уголовного производства. Далее говорится о формировании группы из 48 наемников для трансфера по маршруту "Москва – Минск – Стамбул".

[ + – ] Трансфером группы руководил "Шаман"

"Для этого командиру ротации, гражданину РФ Миляеву Артему (позывной "Шаман") довели, что наемников будут выводить из РФ в Турцию поэтапно отдельными группами", – отмечается в отчете.

25 июля для 33 человек через туристическую фирму купили билеты на самолет "Turkish Airlines" сообщением "Минск – Стамбул". Следующая группа из 14 человек должна была вылететь 27 июля.

[ + – ] "Вагнеровцы" жили в отеле "IBB Hotel" в Минске

"После решения высшего военно-политического руководства Украины о переносе даты вылета осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30 июля на 33 человека и на 1 августа на 14 человек (вторая группа) и медицинские страховки", – подчеркнули разведчики.

Группу из 33 "вагнеровцев" поселили в отеле "IBB Hotel" в Минске. Они жили в отеле с 24 по 27 июля, на это потратили 3 781 доллар. Согласно документу, группу переселили в санаторий "Беларусочка" за пределами Минска.

В разделе "выводы и предложения" указывается, что спецоперация "Авеню" считается проведенной. Общие расходы составили 719 382 гривны и 34 копейки, их сочли оправданными и уместными.

[ + – ] Спецоперация стоила почти 720 тыс. гривен

Арестович недоволен "сливом"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал поступок Соколовой. По его словам, она выложила документы с грифом "совершенно секретно".

"Кто-то сделал копию (!!!) совершенно секретного документа. Это возможно только двух случаях: он враг и делал это системно (в интересах кого?), он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее. В любом случае — это действие, имеющее признаки признаки тяжкого преступления против национальной безопасности", – заявил он.

Арестович полагает, что "тем кто это сделал, было бы лучше застрелиться". Сейчас ГУР МО, СБУ, ГБР и Офис генпрокурора должны подтвердить или опровергнуть подлинность опубликованных документов, добавил он.

"Если подлинные, то это уголовное дело за разглашение государственной тайны, что может привести к тяжелым последствиям.Если фейк, то объявить об этом и тогда Янина пусть пытается объяснить свои мотивы, когда принимала решение взять эту информацию и опубликовать", – пояснил советник главы ОП.

Напомним, что вчера вышло расследование Bellingcat по задержанию 33 наемников ЧВК "Вагнера". Авторы утверждали, что ГУР МО вербовала "вагнеровцев" на работу по охране объектов российской нефтяной компании "Роснефть" на Ближнем Востоке.

Журналисты говорят, что работать над операцией начали в 2018 году, но следы ее проведения задокументировали сентябрем 2019 года.

Верховная Рада Украины учредила в 2021 году временную следственную комиссию, которая занималась историей с "вагнеровцами". Ее глава, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 10 сентября говорила, что это было "спецмероприятие", которое якобы начали в июле прошлого года.