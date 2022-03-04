Шуфрича передали військовій контррозвідці — депутат Київради (відео)

Перед затриманням Нестор Шуфрич знімав позиції українських військових, у його машині була незареєстрована зброя.

Після затримання депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича з ним розмовляв на підвищених тонах депутат Київради від партії "Європейська солідарність" Олександр Погребиський. Шуфрича після цього передали військовій контррозвідці, у його машині було виявлено незареєстровану зброю зі збитими номерами та велику суму грошей, повідомляє Погребиський у своєму Facebook.

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За словами Погребиського, Шуфрич заперечував, що він знімав позиції 206 батальйону тероборони. Погребиський сказав, що в машині Шуфрич знайшли незаконну зброю зі збитими номерами, тому на місце події викликали ще й поліцію.

Також Погребиський заявив, що в машині Шуфрича було знайдено сумку з великою сумою грошей у доларах та євро і різні документи.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив з цього приводу, що якщо депутати ОПЗЖ шлятимуться з військових позицій, їх там просто вбиватимуть.

206-й батальйон територіальної оборони міста Києва було створено на базі політичної партії "Європейська солідарність".

Раніше Фокус повідомляв, що тероборона затримала Нестора Шуфрича під час спроби сфотографувати позиції ЗСУ. До цього в Шуфрича знайшли в Криму елітну нерухомість, зареєстровану за російськими законами.