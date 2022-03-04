Шуфрича передали военной контрразведке - депутат Киевсовета (видео)

Перед задержанием Нестор Шуфрич снимал позиции украинских военных, в его машине находилось незарегистрированное оружие.

После задержания депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, с ним беседовал на повышенных тонах депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Погребиский. Шуфрича после этого передали военной контрразведке, в его машине было обнаружено незарегистрированное оружие со сбитыми номерами и крупная сумма денег, сообщает Погребиский в своем Facebook.

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По словам Погребиского, Шуфрич отрицал, что он снимал позиции 206-го батальона теробороны. Погребиский сказал, что в машине у Шуфрича нашли незаконное оружие со сбитыми номерами, поэтому на место происшествия вызвали еще и полицию.

Также Погребиский заявил, что в машине Шуфрича была найдена сумка с крупной суммой денег в долларах и евро и различные документы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по этому поводу, что если депутаты ОПЗЖ будут шляться по военным позициям, их там просто будут убивать.

206-й батальон территориальной обороны города Киева был создан на базе политической партии "Европейская солидарность".

Ранее Фокус сообщал, что тероборона задержала Нестора Шуфрича при попытке сфотографировать позиции ВСУ. До этого у Шуфрича нашли в Крыму элитную недвижимость, зарегистрированную по российским законам.