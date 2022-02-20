Не только особняк в Крыму: экс-партнер обвиняет Нестора Шуфрича в шантаже российской тюрьмой – СМИ

У народного депутата Нестора Шуфрича нашли элитную недвижимость в Крыму, зарегистрированную по российским законам. Регистрация имущества на аннексированном полуострове по российским правилам является незаконной в Украине.

Журналисты Радио Свобода утверждают, что как бизнесмен Нестор Шуфрич свое состояние, в частности, заработал на добыче газа с экс-депутатом Николаем Рудьковским. Речь идет о крупнейшей украинской частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча".

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"Он (Нестор Шуфрич – ред.) занимался каким-то мелким бизнесом. Я взял его в проект, из которого у него появилось три самолета, три яхты, сотни купленных картин за миллионы долларов", – рассказывал Николай Рудьковский.

При этом у Нестора Шуфрича, очевидно, есть очень тесные связи с российской элитой, которые позволили ему не только переписать дом в оккупированном Крыму рядом с поместьями российских чиновников, но и возможность влиять на решения относительно украинцев, задержанных российскими властями.

По словам Рудьковского, Нестор Шуфрич с партнером-нардепом от "Слуги народа" Олегом Семинским шантажировали его, когда он был арестован за участие в акции у посольства России в Киеве. Требуя переписать на нардепа от Слуги народа вышеупомянутой акции газодобывающей компании, партнеры утверждали, что иначе экс-политик не сможет выйти из российской тюрьмы.

Теперь Николай Рудьковский оспаривает пребывание в российской тюрьме в Европейском суде по правам человека.

Также он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, что народный депутат его фракции Олег Семинский, партнер Нестора Шуфрича, злоупотребляет его доверием и продолжает попытки рейдерства газодобывающей компании.