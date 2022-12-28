Во Франции задержали украинского олигарха Константина Жеваго — ГБР

В Госбюро расследований сообщили, что Жеваго задержали в элитном горнолыжном курорте Куршевель. 28 декабря решится вопрос об его аресте.

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На горнолыжном курорте Куршавель французские правоохранители задержали экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Олигарха задержали в одном из отелей курорта, рассказали в ГБР. Сперва Жеваго отказывался пройти с французскими полицейским, но в итоге все же согласился с требованиями правоохранителей.

28 декабря в городе Шамбери решится вопрос ареста Жеваго. Как отметили в ГБР, украинская сторона готовит пакет документов для его экстрадиции.

Для задержания Константина Жеваго украинские правоохранители направили ходатайство о взятии под стражу до получения запроса об экстрадиции в 38 стран.

"В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит", — говорится в пресс-релизе.

В чем подозревают Константина Жеваго?

По версии следствия, олигарх Константин Жеваго организовал механизм растраты $113 млн своего банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Тем самым он нанес ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

Как писал Фокус ранее, подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в заграничных банках, а "Финансы и кредит" стал поручителем. Офшорная компания не выполнила обязательств, после чего иностранные банки стянули залоговое имущество поручителя в виде $113 млн с корреспондентских счетов финучреждения. После этого, в 2015 году, банк Жеваго признали неплатежеспособным.

15 июля 2021 года Интерпол огласил Жеваго в международный розыск.

Как сообщили в ГБР, наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. В частности речь идет о 14 имущественных комплексах, 21 части имущественных комплексов, 30 нежилых помещениях и 10 квартирах.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В рамках расследования уголовного производства Жеваго доложили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Также подозрения сообщили ряду топ-менеджеров банка "Финансы и кредит".

Напомним, 23 сентября 2019 года Константина Жеваго вызвали на допрос в ГБР для вручения подозрения по этому же производству. После этого СМИ сообщали, что Жеваго покинул территорию Украины. В октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года украинский суд выдал разрешение на его арест. Сам экс-нардеп отрицал все обвинения.

В августе также сообщалось, что "Украинская правда" разыскала беглого олигарха Константина Жеваго в Монако на собственной яхте под названием "Z".