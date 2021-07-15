Экс-нардепа Константина Жеваго объявили в международный розыск

Интерпол огласил в розыск бывшего парламентария по обращению ГБР. Его подозревают в растрате 113 млн долларов.

Интерпол объявил народного депутата Украины 3-8 созывов Константина Жеваго в международный розыск. Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщила, что произошло это по их обращению.

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По версии правоохранителей, Жеваго, будучи владельцем АО "Банк "Финансы и кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финучреждения.

Отмечается, что подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в заграничных банках, а "Финансы и кредит" стал поручителем. Офшорная компания не выполнила обязательств, после чего иностранные банки стянули залоговое имущество поручителя в виде 113 млн долларов США с корреспондентских счетов финучреждения.

После этого, в 2015 году, банк Жеваго был признан неплатежеспособным.

Напомним, 23 сентября 2019 года его вызвали на допрос в ГБР для вручения подозрения по этому же производству. После этого СМИ сообщали, что Жеваго покинул территорию Украины. В октябре 2019 года ГБР объявило в розыск Константина Жеваго, а в декабре того же года суд выдал разрешение на его арест. Сам экс-нардеп отрицал все обвинения.