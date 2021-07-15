Екснардепа Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Інтерпол оголосив у розшук колишнього парламентарія за зверненням ДБР. Його підозрюють у розтраті 113 млн доларів.

Інтерпол оголосив народного депутата України 3-8 скликань Костянтина Жеваго у міжнародний розшук. Пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) України повідомила, що сталося це за їх зверненням.

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За версією правоохоронців, Жеваго, будучи власником АТ "Банк "Фінанси та кредит", організував розтрату 113 млн доларів США цієї фінустанови.

Зазначається, що підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в закордонних банках, а "Фінанси і кредит" став поручителем. Офшорна компанія не виконала зобов'язань, після чого іноземні банки стягнули заставне майно поручителя у вигляді 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків фінустанови.

Після цього, у 2015 році, банк Жеваго був визнаний неплатоспроможним.

Нагадаємо, 23 вересня 2019 року його викликали на допит в ДБР для вручення підозри з цього ж провадження. Після цього ЗМІ повідомляли, що Жеваго покинув територію України. У жовтні 2019 року ДБР оголосило в розшук Костянтина Жеваго, а в грудні того ж року суд видав дозвіл на його арешт. Сам екснардеп заперечував усі звинувачення.