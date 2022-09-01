"Батальон Монако": ГБР просит экстрадировать бизнесмена Жеваго, — СМИ (фото, видео)

СМИ называют бизнесмена подозреваемым ГБР в незаконной растрате средств. Все документы на задержание и экстрадицию фигуранта уголовного дела уже направлены в страны ЕС.

Сотрудники Государственного бюро расследований подтвердили местонахождение и направили документы на экстрадицию одного из героев журналистских расследований издания "Украинская правда" под названием "Батальон Монако". Он является подозреваемым в уголовном производстве ГБР относительно незаконной растраты средств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В "Украинской правде" отмечают, что речь идет о бизнесмене Константине Жеваго, который является фигурантом дела о растрате средств АО Банк "Финансы и кредит" на сумму свыше 2,5 млрд грн. В августе журналисты обнаружили его в Монако, он находился на собственной яхте "Z".

[ + – ] Яхта Константина Жеваго [ + – ] Константин Жеваго

В ГБР отмечают, что все документы на задержание и экстрадицию подозреваемого уже направлены в страны ЕС.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в отношении другой персоны, которая вспоминается в расследовании журналистов, ГБР расследует уголовное производство относительно уклонения от уплаты налогов группой компаний, принадлежащей фигуранту.

"Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо уплачивать в бюджет", — сказано в сообщении.

Также следствие установило, что эти компании после оккупации Россией Крыма продолжали осуществлять деятельность. По материалам ГБР наложен арест на имущество фигуранта "батальона Монако".

Напомним, 16 августа журналисты "Украинской правды" выпустили сюжет о том, как украинские бизнесмены и политики прячутся от войны в Монако. По данным журналистов, на Средиземноморском побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины.

После этого, 19 августа ГБР открыло производство против фигурантов журналистского расследования по факту незаконного выезда украинских топ-чиновников за границу. В списке "батальона Монако" фигурируют более 80 человек, среди которых действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.