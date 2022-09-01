"Батальйон Монако": ДБР просить екстрадувати бізнесмена Жеваго, — ЗМІ (фото, відео)

ЗМІ називають бізнесмена підозрюваним ДБР у незаконній розтраті коштів. Усі документи на затримання та екстрадицію фігуранта кримінальної справи вже направлені до країн ЄС.

Співробітники Державного бюро розслідувань підтвердили місцезнаходження та направили документи на екстрадицію одного з героїв журналістських розслідувань видання "Українська правда" під назвою "Батальйон Монако". Він є підозрюваним у кримінальному провадженні ДБР щодо незаконної розтрати коштів. Про це повідомляється на сайті відомства.

В "Українській правді" зазначають, що йдеться про бізнесмена Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк "Фінанси та кредит" на суму понад 2,5 млрд грн. У серпні журналісти виявили його в Монако, він був на власній яхті "Z".

[ + – ] Яхта Костянтина Жеваго [ + – ] Костянтин Жеваго

У ДБР зазначають, що всі документи на затримання та екстрадицію підозрюваного вже направлені до країн ЄС.

Крім того, у відомстві заявили, що стосовно іншої персони, яка згадується у розслідуванні журналістів, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

"Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала із фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно сплачувати до бюджету", — йдеться у повідомленні.

Також слідство встановило, що ці компанії після окупації Росією Криму продовжували провадити діяльність. За матеріалами ДБР накладено арешт на майно фігуранта "батальйону Монако".

Нагадаємо, 16 серпня журналісти "Української правди" випустили сюжет про те, як українські бізнесмени та політики ховаються від війни у Монако. За даними журналістів, на Середземноморському узбережжі Франції сконцентрувалася "непристойно велика" кількість так званих VIP-біженців з України.

Після цього 19 серпня ДБР відкрило провадження проти фігурантів журналістського розслідування за фактом незаконного виїзду українських топчиновників за кордон. У списку "батальйону Монако" фігурують понад 80 осіб, серед яких чинні депутати Ігор Абрамович та Вадим Столар.