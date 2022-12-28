У Франції затримали українського олігарха Костянтина Жеваго — ДБР

У Держбюро розслідувань повідомили, що Жеваго затримали в елітному гірськолижному курорті Куршевель. 28 грудня вирішиться питання про його арешт.

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На гірськолижному курорті Куршавель французькі правоохоронці затримали екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Олігарха затримали в одному із готелів курорту, розповіли у ДБР. Спершу Жеваго відмовлявся пройти з французькими поліцейським, але в результаті все ж таки погодився з вимогами правоохоронців.

28 грудня у місті Шамбері вирішиться питання арешту Жеваго. Як зазначили у ДБР, українська сторона готує пакет документів для його екстрадиції.

Для затримання Костянтина Жеваго українські правоохоронці направили клопотання про взяття під варту до отримання запиту про екстрадицію до 38 країн.

"Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У результаті на підставі отриманої наслідком інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевеля представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ". Банк "Фінанси та Кредит", — йдеться у пресрелізі.

У чому підозрюють Костянтина Жеваго?

За версією слідства, олігарх Костянтин Жеваго організував механізм розтрати $113 млн свого банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Тим самим він завдав шкоди інтересам держави та вкладникам банку.

Як писав Фокус раніше, підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії у закордонних банках, а "Фінанси та кредит" став поручителем. Офшорна компанія не виконала зобов'язань, після чого іноземні банки стягнули заставне майно поручителя у вигляді $113 млн із кореспондентських рахунків фінустанови. Після цього, 2015 року, банк Жеваго визнали неплатоспроможним.

15 липня 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

Як повідомили у ДБР, накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень — корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних з колишнім депутатом. Зокрема йдеться про 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго доповіли про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомили низку топменеджерів банку "Фінанси та кредит".

Нагадаємо, 23 вересня 2019 року Костянтина Жеваго викликали на допит у ДБР для вручення підозри щодо цього ж виробництва. Після цього ЗМІ повідомляли, що Жеваго залишив територію України. У жовтні 2019 року ДБР оголосило у розшук Костянтина Жеваго, а у грудні того ж року український суд видав дозвіл на його арешт. Сам екснардеп заперечував усі звинувачення.

У серпні також повідомлялося, що "Українська правда" розшукала олігарха Костянтина Жеваго, що втік, у Монако на власній яхті під назвою "Z".