Замена углю: Австралия готовится выделить 20 миллионов долларов на новую помощь Украине

Глава австралийского МИД Пенни Вонг отметила, что отправлять средства вместо угля дешевле и проще.

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Австралия предоставит 20 миллионов долларов на укрепление украинской энергосистемы вместо партии угля, запрос на которое ранее поступил от Киева. Об этом информирует АВС.

По данным СМИ, предполагается, что эти средства поступят в "Фонд энергетической поддержки Украины", которым руководят Еврокомиссия и Украина.

Еще в декабре 2023 года Киев подал два отдельных запроса на уголь из Австралии, однако в федеральном правительстве заявили о нежелании их удовлетворить, несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения австралийский уголь поставлялся в Украину.

Однако теперь правительство Австралии дополнительно окажет поддержку в размере 31 миллиона долларов — 20 миллионов долларов для энергетического фонда и 11 миллионов долларов дополнительной гуманитарной поддержки.

По словам министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, отправка средств, а не непосредственно угля, дешевле и проще.

"Если вы доставляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страхование. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине принимать собственные решения о том, куда лучше всего применить эти средства", — подчеркнула глава ведомства.

Также известно, шо 11 миллионов долларов гуманитарного финансирования будут направлены преимущественно на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, которое обеспечивает такие основные потребности, как еда, вода и убежище. Другая часть средств поможет непосредственно поддержать людей с ограниченными возможностями через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 27 апреля 2024 года Австралия анонсировала поставки в Украину военной техники Речь шла о партии переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотниках. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что общая сумма пакета помощи составит 100 миллионов долларов.

В то же время в январе 2024 года Австралия приняла решение об утилизации десятков имеющихся вертолетов MRH-90 Taipan, отклонив таким образом запрос со стороны Украины.