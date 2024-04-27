Австралия готовит новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ на 100 млн долларов
Украинскую армию усилят средствами ПВО, зенитными ракетами и закроют другие потребности военных.
Австралийское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины на 100 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.
Вице-премьер-министр — министр обороны Австралии Ричард Марлз прибыл во Львов с визитом. Он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Австралийский чиновник анонсировал выделение нового пакета помощи на 100 млн долларов. У него получится:
- партия переносных зенитно-ракетных комплексов на более 30 млн долларов;
- финансирование "коалиции дронов" на более чем 30 млн;
- еще почти 40 млн на другие военные нужды;
- партия ракет класса "воздух-земля".
Общая сумма помощи Австралии с начала полномасштабной войны составляет более 655 млн долларов, из которых 540 млн — военная помощь.Важно
"Сегодня с господином Ричардом Марлзом мы обсудили широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство является долгосрочным и имеет огромные перспективы развития", — заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, украинские военные рассказали о применении Bushmaster на поле боя. Их передала Австралия.
Ранее стало известно, какое вооружение получит австралийский фрегат класса Hunter.