Австралия готовит новый пакет помощи Украине: что получат ВСУ на 100 млн долларов

Украинскую армию усилят средствами ПВО, зенитными ракетами и закроют другие потребности военных.

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Австралийское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины на 100 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Вице-премьер-министр — министр обороны Австралии Ричард Марлз прибыл во Львов с визитом. Он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Австралийский чиновник анонсировал выделение нового пакета помощи на 100 млн долларов. У него получится:

партия переносных зенитно-ракетных комплексов на более 30 млн долларов;

финансирование "коалиции дронов" на более чем 30 млн;

еще почти 40 млн на другие военные нужды;

партия ракет класса "воздух-земля".

Общая сумма помощи Австралии с начала полномасштабной войны составляет более 655 млн долларов, из которых 540 млн — военная помощь.

Ричард Марлз и Денис Шмыгаль Фото: Правительственный портал

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"Сегодня с господином Ричардом Марлзом мы обсудили широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство является долгосрочным и имеет огромные перспективы развития", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, украинские военные рассказали о применении Bushmaster на поле боя. Их передала Австралия.

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