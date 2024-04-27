Австралія готує новий пакет допомоги Україні: що отримають ЗСУ на 100 млн доларів

Українську армію посилять засобами ППО, зенітними ракетами та закриють інші потреби військових.

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Австралійський уряд готує новий пакет військової допомоги для України на 100 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Віцепрем'єр-міністр — міністр оборони Австралії Річард Марлз прибув у Львів з візитом. Він зустрівся з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. Австралійський урядовець анонсував виділення нового пакету допомоги на 100 млн доларів. У нього вийде:

партія переносних зенітно-ракетних комплексів на понад 30 млн доларів;

фінансування "коаліції дронів" на понад 30 млн;

ще майже 40 млн на інші військові потреби;

партія ракет класу "повітря-земля".

Загальна сума допомоги Австралії з початку повномасштабної війни складає понад 655 млн доларів, з яких 540 млн — військова допомога.

Річард Марлз та Денис Шмигаль Фото: Урядовий портал

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"Сьогодні з паном Річардом Марлзом ми обговорили широке коло питань стратегічної співпраці. Впевнений, що наше партнерство є довгостроковим і має величезні перспективи розвитку", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, українські військові розказали про застосування Bushmaster на полі бою. Їх передала Австралія.

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