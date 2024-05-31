Заміна вугіллю: Австралія готується виділити 20 мільйонів доларів на нову допомогу Україні

Очільниця австралійського МЗС Пенні Вонг зазначила, що надсилати кошти замість вугілля дешевше та простіше.

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Австралія надасть 20 мільйонів доларів на зміцнення української енергосистеми замість партії вугілля, запит на яке раніше надійшов від Києва. Про це інформує АВС.

За даними ЗМІ, передбачається, що ці кошти надійдуть до "Фонду енергетичної підтримки України", яким керують Єврокомісія та Україна.

Ще у грудні 2023 року Київ подав два окремих запити на вугілля з Австралії, проте у федеральному уряді заявили про небажання їх задовольнити, попри те, що на початку повномасштабного вторгнення австралійське вугілля постачалося в Україні.

Проте тепер уряд Австралії додатково надасть підтримку в розмірі 31 мільйона доларів – 20 мільйонів доларів для енергетичного фонду та 11 мільйонів доларів додаткової гуманітарної підтримки.

За словами міністерки закордонних Австралії Пенні Вонг, надсилання коштів, а не безпосередньо вугілля, дешевше та простіше.

"Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні приймати власні рішення про те, куди найкраще застосувати ці кошти", — наголосила очільниця відомства.

Також відомо, що 11 мільйонів доларів гуманітарного фінансування будуть спрямовані переважно на Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке забезпечує такі основні потреби, як їжа, вода та притулок. Інша частина коштів допоможе безпосередньо підтримати людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, 27 квітня 2024 року Австралія анонсувала постачання в Україну військової техніки Мова йшла про партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70 і безпілотники. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що загальна сума пакета допомоги становитиме 100 мільйонів доларів.

Водночас у січні 2024 року Австралія ухвалила рішення про утилізацію десятків наявних гелікоптерів MRH-90 Taipan, відхиливши таким чином запит із боку України.