Нардепу Тищенко переизбрали меру пресечения: что известно

Скандальный народный депутат Николай Тищенко будет находиться на домашнем аресте: на этот раз чиновник явился на заседание суда через видеосвязь.

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Заседание по делу в избиении экс-бойца специального подразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи продолжаются: состоялось очередное слушание в суде, во время которого народному депутату и ресторатору Николаю Тищенко переизбрали меру пресечения. Чиновник остается под круглосуточным домашним арестом еще на два месяца. О соответствующих изменениях в деле против Тищенко сообщили журналисты "Суспільного" 27 января.

Отметим, что на этот раз Тищенко присутствовал на слушании: правда, в режиме видеосвязи. Также в суд явился еще один обвиняемый по делу — бывший полицейский Богдан Писаренко.

Сообщается, что такая явка на заседание не удовлетворила прокурора по этому делу Ивана Столяра. Он подал ходатайство о том, чтобы Тищенко явился в судебный зал лично, на что адвокат нардепа возразил: мол, это невозможно реализовать, поскольку чиновник до сих пор находится под домашним арестом, а еще — "имел уважительные причины" на то, чтобы не приехать на заседание. Судья в этом случае отклонил ходатайство прокурора.

Также Иван Столяр подал еще одно ходатайство, в котором говорилось о переизбрании меры пресечения для Тищенко. На это он озвучил несколько причин.

"Есть несколько рисков — в частности, он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям", — говорится в сообщении "Суспільного".

На это ходатайство суд отреагировал положительно, поэтому следующие два месяца Тищенко проведет под круглосуточным домашним арестом.

Дело Тищенко: что известно

Отметим, что обвиняемый в этом деле по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре нардеп Тищенко на предыдущие судебные слушания также не появлялся. Его не было на подготовительном заседании 20 декабря, не приехал в суд он и 23 декабря, когда суд принял решение о принудительной доставке нардепа в зал заседания. 10 января, когда состоялось очередное слушание по делу, он также не прибыл в судебный зал: его представитель тогда заявил, что чиновник находился на заседании Верховной Рады, и это несмотря на то, что перед этим Тищенко заявлял о серьезных проблемах со здоровьем. Подробнее о том, как он оказался в Верховной Раде, Фокус сообщал 8 января.

Напомним, что нардеп Тищенко получил подозрение от ГБР после драки в Днепре с экс-бойцом подразделения "Kraken". Как выяснили следователи, нардеп может быть причастен к противоправному лишению свободы мужчины: его насильно удерживали и избивали. Подробности по этому скандальному делу Фокус рассказывал 25 июня 2024 года.