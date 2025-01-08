Несмотря на состояние здоровья и арест: как Николай Тищенко оказался на заседании Верховной Рады

Николай Тищенко, которой недавно находился под круглосуточным домашним арестом появился на заседании Верховной Рады. Фокус выяснил, в каких случаях арестованный может передвигаться по городу и как это удалось именно депутату.

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Народный депутат Николай Тищенко после пребывания под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря 2024 года, неожиданно 8 января 2025 года появился на заседание Верховной Рады. И даже его состояние здоровья не помешало взяться за работу. Напомним, в конце декабря нардепу якобы стало плохо, именно перед заседанием суда, и вместо того, чтобы быть на скамье подсудимых в Днепре, Тищенко оказался под капельницей в больнице Киева.

Но, как видим слуга народа уже чувствует себя гораздо лучше, ведь прибыл в Раду и якобы взялся за работу. По крайней мере, изменил вектор своей деятельности — депутат заявил об изменении позиции относительно колл-центров. По словам Тищенко, он боролся с такими компаниями, поскольку его просили избиратели. Затем у него было время пересмотреть позицию и он передумал.

"Вы знаете, я полностью пересмотрел. Была возможность у меня пересмотреть, и я перелистываю страницы. Я понял, что эта борьба никому не нужна. Я это выполнял за обращение своих избирателей", — произносит Тищенко на видео из зала Рады.

Появление народного депутата на заседании стало возможным из-за того, что 6 января суд в Днепре должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения для Николая Тищенко. Однако заседание было перенесено на 10 января в связи с ходатайством защиты об отводе судьи. Таким образом, у депутата есть еще несколько дней, чтобы провести время с коллегами и записать видео о своем "переосмыслении жизни".

Тищенко под домашним арестом: в каких случаях можно посещать работу

Учитывая, что Тищенко просто не успели продлить меру пресечения, его передвижение вполне понятно для закона.

Но, адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко напоминает, что, если суд назначил круглосуточный домашний арест, лицо не имеет права покидать свое жилье без письменного разрешения следователя или уголовно-исполнительной службы. Такие разрешения выдаются только в исключительных случаях, например, в связи со смертью близких. Депутат также мог обращаться за разрешением для выполнения своих обязанностей в Верховной Раде.

"Если домашний арест действует только в ночное время, лицо может свободно передвигаться в пределах дня. Обычно ночной арест длится, например, с 22:00 до 7:00. Днем ограничения касаются только выезда за пределы определенного населенного пункта", — говорит Фокусу адвокат.

Во время домашнего ареста лицо должно носить электронный браслет, который отслеживает его местонахождение. Если зафиксированы нарушения условий ареста, следователь может обратиться в суд с просьбой об изменении меры пресечения, например, на содержание под стражей в СИЗО.

Тищенко — детали дела

Фокус писал о деле Тищенко, которое началось с избиения военного в Днепре. На видео с места событий показали группу мужчин, которые напали на прохожего с детской коляской — экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павленко. Впоследствии следствие выяснило, что к нападению может быть причастен народный депутат "Слуг народа" Николай Тищенко. Тищенко объяснил, что таким образом он якобы борется с колл-центрами, которые работают в Днепре. А человек, которого избили, согласно его подозрениям, был причастен к этой деятельности.

После открытия уголовного производства нардепа задержали и посадили под домашний арест. С того момента он не имел права выходить из дома и принимать очное участие в сессиях Верховной Рады. Тем временем в сети опубликовали кадры, снятые рядом с домом, в котором живет политик: он прогуливался, нарушая условия меры пресечения.