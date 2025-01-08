Не будет бороться с колл-центрами: Тищенко пришел в Раду и заявил о смене позиции (видео)

Когда нардеп Николай Тищенко лечился в государственной больнице, его незаконно снимали на камеру правоохранители, сообщил политик. Также прозвучало предположение, что правоохранителям за это кто-то заплатил деньги.

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Народный депутат Николай Тищенко появился в Верховной Раде через два дня после того, как суд не смог возобновить меру пресечения — домашний арест. Придя в парламент, политик поздравил присутствующих с праздниками и пообещал больше внимания уделять помощи военным. Кроме того, в разговоре с нардепом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко он заявил, что больше не будет бороться с колл-центрами. Заявление Тищенко прозвучало во время стрима, который Гончаренко вел на YouTube.

В 12 час. 8 января Гончаренко начал прямую трансляцию из зала Верховной Рады и сообщил, что видит в парламенте Николая Тищенко. Во время разговора нардеп, который фигурирует в деле с избиением, заявил об изменении позиции относительно колл-центров. По словам Тищенко, он боролся с такими компаниями, поскольку его просили избиратели. Затем у него было время пересмотреть позицию и он передумал.

"Вы знаете, я полностью пересмотрел. Была возможность у меня пересмотреть, и я перелистываю страницы. Я понял, что это эта борьба никому не нужна. Я это выполнял из-за обращения своих избирателей", — слышно на видео.

Запись в зале парламента показала, как с Тищенко здороваются за руку ряд нардепов. После этого политик на камеру поздравил украинцев с Новым годом и заявил, что планирует продолжать работать. Также он объяснил, что происходило в государственной больнице, кадры из которой появились в сети. Политик не рассказал, какие были проблемы со здоровьем, а взамен обвинил правоохранителей в незаконной съемке, за которую им потом кто-то дал деньги.

"Все видео из больницы снимали правоохранители и выкладывали потом за деньги. То, что делали правоохранители, очень непрофессионально. Это политические инсинуации", — сказал нардеп.

Тищенко — детали дела

Отметим, мера пресечения в виде домашнего ареста для Тищенко завершилась 23 декабря 2024 года. 6 января состоялось судебное заседание, на котором должны были принять решение о дальнейшем ходе дел и, вероятно, продлении ареста. Впрочем, решения не было, поскольку адвокат Тищенко заявил об отводе судьи, написало издание "Суспільне".

Фокус рассказывал о деле Тищенко, начавшееся с избиения военного в Днепре. На видео с места событий показали группу мужчин, которые напали на прохожего с детской коляской — экс-бойца KRAKEN Дмитрия Павленко. Позже следствие выяснило, что к нападению может быть причастен народный депутат "Слуг народа" Николай Тищенко. Тищенко объяснил, что таким образом он якобы борется с колл-центрами, которые работают в Днепре. А человек, которого избили, согласно его подозрениям, был причастен к этой деятельности.

После открытия уголовного производства нардепа задержали и посадили под домашний арест. С того момента он не имел права выходить из дома и принимать очное участие в сессиях Верховной Рады. Тем временем в сети опубликовали кадры, снятые рядом с домом, в котором живет политик: он прогуливался, нарушая условия меры пресечения.

Напоминаем, в декабре 2024 года в медиа рассказали о нардепе Александре Куницком, который, как подозревают, сбежал из Украины после вероятной командировки в Израиль.