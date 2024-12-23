"Вызовите полицию": журналисты нашли нардепа Тищенко в больнице (видео)

Народного депутата Николая Тищенко журналисты нашли в одной из больниц Киева. Но он не желает общаться с прессой.

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Народный депутат Николай Тищенко, который не явился на заседание суда в понедельник, находится в больнице. Об этом стало известно от журналиста Дениса Кошельника, который решил посетить избранника.

Представитель масс-медиа с пакетом апельсинов вошел в больничную палату, в которой находился Николай Тищенко и медицинская работница с термометром.

"А мы к вам в гости", — заявил визитер, утверждая, что он пришел "проведать друга". Также Денис Кошельник отмечал, что цитрусовые обязательно "помогут" больному.

Однако Николай Тищенко оказался категорически против посещений, попросив медицинскую сестру вызвать полицию. Женщина согласилась оставить апельсины, но гостю пришлось уйти.

"Спасибо за борьбу с украинским народом. У вас очень хорошо получается", — уже на выходе сказал журналист.

Почему Николай Тищенко в больнице

В понедельник, 23 декабря, в Бабушкинском районном суде Днепра должны были дойти до рассмотрения дела по существу в отношении нардепа Николая Тищенко, которого вместе с экс-полицейским Богданом Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Как информирует "Суспільне", на предварительное подготовительное заседание 20 декабря Тищенко не прибыл, поэтому суд вынес решение доставить его принудительно. Однако, по словам прокурора, Тищенко обещал приехать, поэтому принуждения к нему не применяли, но избранник не явился.

Позже прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра обратился в Киеве в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Именно это и стало причиной его отсутствия в суде.

По итогам заседания бывшему полицейскому Богдану Писаренко продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Николаю Тищенко меру пресечения будут избирать на следующем заседании, 6 января. До этого Печерский райсуд Киева продлевал домашний арест для нардепа до 23 декабря.

Детали скандала из-за избиения экс-военного в Днепре

Фокус собрал всю хронологию событий в одном материале. 20 июня мужчины в военной форме избили бывшего военнослужащего KRAKEN Дмитрия Павлова. Нападавшими оказались охранники Тищенко, который якобы приехал в город для "борьбы с нелегальными офисами и ботофермами".

Правоохранители установили причастных к избиению военного и возбудили два дела — о незаконном лишении свободы и пытках.

26 июня Тищенко получил подозрение. Впоследствии для депутата избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Но 13 ноября нардепа Тищенко заметили на улице, где он свободно прогуливался.