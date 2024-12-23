"Викличте поліцію": журналісти знайшли нардепа Тищенка у лікарні (відео)

Народного депутата Миколу Тищенка журналісти знайшли у одній з лікарень Києва. Але він не бажає спілкуватися з пресою.

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Народний депутат Микола Тищенко, який не з'явився на засідання суду у понеділок, перебуває у лікарні. Про це стало відомо від журналіста Дениса Кошельника, що вирішив відвідати обранця.

Представник масмедіа з пакетом апельсинів увійшов до лікарняної палати, у якій перебував Микола Тищенко та медична працівниця з термометром.

"А ми до вас у гості", — заявив візитер, стверджуючи, що він прийшов "провідати друга". Також Денис Кошельник наголошував, що цитрусові обов'язково "допоможуть" хворому.

Натомість Микола Тищенко виявився категорично проти відвідувань, попросивши медичну сестру викликати поліцію. Жінка погодилася залишити апельсини, але гостю довелося піти.

"Дякую за боротьбу з українським народом. У вас дуже гарно виходить", — вже на виході сказав журналіст.

Чому Микола Тищенко у лікарні

У понеділок, 23 грудня, у Бабушкінському районному суді Дніпра мали дійти до розгляду справи по суті щодо нардепа Миколи Тищенка, якого разом із експоліцейським Богданом Писаренком звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи.

Як інформує "Суспільне", на попереднє підготовче засідання 20 грудня Тищенко не прибув, тож суд виніс ухвалу доставити його примусово. Проте, за словами прокурора, Тищенко обіцяв приїхати, тому примусу до нього не застосовували, й обранець не з'явився.

Пізніше прокурор повідомив, що Тищенко о 4-ій ранку звернувся у Києві до медичного закладу, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді.

За підсумками засідання колишньому поліцейському Богдану Писаренку подовжили запобіжний у вигляді домашнього арешту на два місяці.

Миколі Тищенку запобіжний захід обиратимуть на наступному засіданні, 6 січня. До того Печерський райсуд Києва продовжував домашній арешт для нардепа до 23 грудня.

Деталі скандалу через побиття ексвійськового в Дніпрі

Фокус зібрав усю хронологію подій в одному матеріалі. 20 червня чоловіки у військовій формі побили колишнього військовослужбовця KRAKEN Дмитра Павлова. Нападниками виявились охоронці Тищенка, який нібито приїхав у місто для "боротьби з нелегальними офісами та ботофермами".

Правоохоронці встановили причетних до побиття військового і порушили дві справи — про незаконне позбавлення волі та катування.

26 червня Тищенко отримав підозру. Згодом для депутата обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Але 13 листопада нардепа Тищенка помітили на вулиці, де він вільно прогулювався.