Попри стан здоров'я і арешт: як Миколі Тищенко опинився на засіданні Верховної Ради

Микола Тищенко, якій нещодавно перебував під цілодобовим домашнім арештом з'явився на засіданні Верховної Ради. Фокус з'ясував, у яких випадках арештований може пересуватися містом і як це вдалось саме депутату.

Related video

Народний депутат Микола Тищенко після перебування під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року, неочікувано 8 січня 2025 року з'явився на засідання Верховної Ради. І навіть його стан здоров'я не завадив взятися за роботу. Нагадаємо, наприкінці грудня нардепу нібито стало погано, саме перед засіданням суду, і замість того, щоб бути на лави підсудних у Дніпрі, Тищенко опинився під крапельницею в лікарні Києва.

Але, як бачимо слуга народу вже почувається набагато краще, адже прибув у Раду і нібито взявся за роботу. Принаймні, змінив вектор своєї діяльності — депутат заявив про зміну позиції щодо кол-центрів. Зі слів Тищенка, він боровся з такими компаніями, оскільки його просили виборці. Потім у нього був час переглянути позицію і він передумав.

"Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість в мене передивитись, і я перегортаю сторінки. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Я це виконував за звернення своїх виборців", — вимовляє Тищенко на відео з залу Ради.

Поява народного депутата на засіданні стала можливою через те, що 6 січня суд у Дніпрі мав розглянути питання про продовження запобіжного заходу для Миколи Тищенка. Однак засідання було перенесено на 10 січня у зв’язку з клопотанням захисту про відвід судді. Таким чином, депутат має ще кілька днів, щоб провести час із колегами та записати відео про своє "переосмислення життя".

Тищенко під домашнім арештом: в яких випадках можна відвідувати роботу

Враховуючи, що Тищенку просто не встигли продовжити запобіжний захід, його пересування цілком зрозуміло для закону.

Але, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко нагадує що, якщо суд призначив цілодобовий домашній арешт, особа не має права залишати своє житло без письмового дозволу слідчого чи кримінально-виконавчої служби. Такі дозволи видаються лише у виключних випадках, наприклад, у зв’язку зі смертю близьких. Депутат також міг звертатися за дозволом для виконання своїх обов’язків у Верховній Раді.

"Якщо домашній арешт діє лише в нічний час, особа може вільно пересуватися в межах дня. Зазвичай нічний арешт триває, наприклад, з 22:00 до 7:00. Вдень обмеження стосуються лише виїзду за межі визначеного населеного пункту", — каже Фокусу адвокатка.

Під час домашнього арешту особа має носити електронний браслет, який відстежує її місцезнаходження. Якщо зафіксовані порушення умов арешту, слідчий може звернутися до суду з проханням про зміну запобіжного заходу, наприклад, на утримання під вартою в СІЗО.

Тищенко — деталі справи

Фокус писав про справу Тищенка, яка почалась з побиття військового у Дніпрі. На відео з місця подій показали групу чоловіків, які напали на перехожого з дитячим візочком — ексбійця KRAKEN Дмитра Павленка. Згодом слідство з'ясувало, що до нападу може бути причетний народний депутат "Слуг народу" Микола Тищенко. Тищенко пояснив, що таким чином він начебто бореться з кол-центрами, які працюють у Дніпрі. А людина, яку побили, згідно з його підозрами, була дотична до цієї діяльності.

Після відкриття кримінального провадження нардепа затримали та посадили під домашній арешт. З того моменту він не мав права виходити з дому і брати очну участь у сесіях Верховної Ради. Тим часом у мережі опублікували кадри, зняті поруч з будинком, в якому живе політик: він прогулювався, порушуючи умови запобіжного заходу.