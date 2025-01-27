Нардепу Тищенку переобрали запобіжний захід: що відомо

Скандальний народний депутат Микола Тищенко перебуватиме на домашньому арешті: цього разу чиновник з’явився на засідання суду через відеозв’язок.

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Засідання щодо справи у побитті ексбійця спеціального підрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи продовжуються: відбулося чергове слухання в суді, під час якого народному депутату та ресторатору Миколі Тищенку переобрали запобіжний захід. Чиновник залишається під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці. Про відповідні зміни у справі проти Тищенка повідомили журналісти "Суспільного" 27 січня.

Зазначимо, що цього разу Тищенко був присутній на слуханні: щоправда, у режимі відеозв’язку. Також до суду явився ще один обвинувачений у справі – колишній поліцейський Богдан Писаренко.

Повідомляється, що така явка на засідання не задовольнила прокурора у цій справі Івана Столяра. Він подав клопотання про те, щоб Тищенко з’явився до судової зали особисто, на що адвокат нардепа заперечив: мовляв, це неможливо реалізувати, оскільки чиновник досі перебуває під домашнім арештом, а ще – "мав поважні причини" на те, щоб не приїхати на засідання. Суддя в цьому випадку відхилив клопотання прокурора.

Також Іван Столяр подав ще одне клопотання, в якому йшлося про переобрання запобіжного заходу для Тищенка. На це він озвучив декілька причин.

"Є декілька ризиків — зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам", – йдеться у повідомленні "Суспільного".

На це клопотання суд відреагував схвально, тож наступні два місяці Тищенко проведе під цілодобовим домашнім арештом.

Справа Тищенка: що відомо

Зазначимо, що обвинувачений у цій справі за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі нардеп Тищенко на попередні судові слухання також не з’являвся. Його не було на підготовчому засіданні 20 грудня, не приїхав до суду він і 23 грудня, коли суд ухвалив рішення про примусове доставлення нардепа до зали засідання. 10 січня, коли відбулося чергове слухання у справі, він також не прибув до судової зали: його представник тоді заявив, що чиновник перебував на засіданні Верховної Ради, і це попри те, що перед цим Тищенко заявляв про серйозні проблеми зі здоров’ям. Детальніше про те, як він опинився у Верховній Раді, Фокус повідомляв 8 січня.

Нагадаємо, що нардеп Тищенко отримав підозру від ДБР після бійки у Дніпрі з ексбійцем підрозділу "Kraken". Як з'ясували слідчі, нардеп може бути причетним до протиправного позбавлення волі чоловіка: його насильно утримували та били. Подробиці щодо цієї скандальної справи Фокус розповідав 25 червня 2024 року.