Принуждение к Минску. Как соглашения по Донбассу превратились в инструмент давления на Украину

Почему Россия, Запад и украинские власти снова говорят о необходимости выполнения Минских соглашений.

В последние два месяца западные СМИ системно нагнетают ситуацию вокруг Украины. Ссылаясь на собственные источники, они утверждают, что Россия готовится к полномасштабному вторжению. Позже это же начали заявлять политики США, ЕС, Великобритании, указывая на данные своих исследований. Несмотря на попытки официального Киева успокоить, что угрозы нет, дипломатический маховик уже было не остановить. Во время переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена, на встрече на уровне советников лидеров "нормандского формата" начал звучать призыв выполнить Минские договоренности.

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Инструмент принуждения

"Состоялся содержательный и непростой разговор, аудит выполнения минских договоренностей и нормандских договоренностей 2019 года. Стороны признали, что существует много разногласий между Украиной и РФ по выполнению Минских соглашений и их трактовке, но есть желание над этим работать", — сказал Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, 26 января в Париже после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки".

Переговоры продолжались более семи часов. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что, пока будут разногласия по трактовке Минских соглашений — реализации, последовательности соответствующих действий, — "нормандский формат" вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии урегулированию конфликта на востоке Украины и в контактной группе.

От Минских соглашений мы отказаться не можем, потому что к ним привязаны, прежде всего, санкции Евросоюза по вопросам, связанным с Донбассом. политический эксперт Тарас Загородний

"Первоочередная задача в "нормандском формате" — выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений относительно политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов. Пока будут разногласия, мы не сможем послать никаких положительных сигналов контактной группе, не сможем способствовать урегулированию конфликта", – заявил Козак.

В разговоре с Фокусом политические аналитики сходятся во мнении, что "аудит" как "Нормандии", так и "Минска", о котором говорит Ермак, — миф, поскольку никакого прогресса или достижений на этом дипломатическом фронте нет. Хотя политический обозреватель Тарас Семенюк отмечает, что возвращение переговоров в "нормандский формат" даже на самом низком уровне — плюс.

"Пока говорят дипломаты, пушки молчат. "Нормандский формат" бесплоден, и происходящее не несет понимания того, что будет дальше. Взяли две недели паузы перед новой встречей в Берлине — для чего? Что может измениться за эти две недели, если ничего не изменилось за два года?" — заключает Семенюк.

Политические аналитики указывают, что тема необходимости имплементации Минских соглашений ритуально звучит со всех сторон с 2015 года, когда их подписали. Но происходящее сейчас носит новый формат, и в этом видят опасность. По мнению аналитиков, западные страны могут давить на Украину с целью реализации в полной мере Минских соглашений, и выгодно это прежде всего России.

[ + – ] Дмитрий Козак говорит, что пока есть разногласия, Россия не сможет отправить никаких положительных сигналов контактной группе, не сможет способствовать урегулированию

"Интерес западных стран — это налаживание отношений с РФ, решение за счет Украины собственных стратегических вопросов. Также они хотят перетянуть Россию как союзника противодействия Китаю. При таком раскладе мы остаемся слабым звеном, и поэтому на нас начинают давить. Кстати, Китай на нас также давит и считает Минские соглашения "исходной точкой" решения украинского вопроса", — рассказывает Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Соглашается с таким мнением и военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российский лидер хочет заключить с Китаем союз, что позволило бы России вернуться на олимп мировой политики.

"Сейчас все идет к биполярному миру. Китай и США пытаются делить мир, а Украина — главный инструмент в руках Запада, разменная монета в переговорном процессе. Но я не думаю, что Запад очень сильно давит на выполнение Минских договоренностей, я думаю, этого хочет и Офис президента. Зеленский уже готовится к выборам, ему нужна победа, нужны какие-то сдвиги по Донбассу. А рядом есть еще Ермак, который продвигает все эти инициативы, вспомним даже так называемые кластеры, все это губительно для страны", — объясняет Жданов.

Сергей Гармаш, участник переговоров по урегулированию на Донбассе, отмечает, что это тревожный сигнал, когда Россия пытается с помощью Франции и Германии заставить Украину принять текст Минских соглашений таким, как его трактует Москва.

"Я говорю, как это чувствую. Хотя даже тот факт, что Украина отозвала свой законопроект, уже зарегистрированный в парламенте, о политике переходного периода, свидетельствует о том, что давление есть. Потому что президент Зеленский на последнем пресс-марафоне откровенно говорил, что под давлением или под влиянием наших партнеров этот законопроект не надо рассматривать, потому что у них было такое, возможно, не требование, но просьба была. И мы видим, что этот законопроект отозван", — говорит он.

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Политолог Андрей Золотарев отмечает активную роль во внешней политике Великобритании и визит в Украину британского премьера Бориса Джонсона.

"Киев, учитывая специфические отношения с Вашингтоном, ищет точку опоры. И не без основания пытается найти ее в Лондоне. В Британии поддерживают США по поводу тезисов о российском вторжении. Возможно, Борис Джонсон будет додавливать Киев по Минску. Здесь можно согласиться с Юлией Тимошенко, что вся эта ситуация с шантажом военной угрозой является инструментом принуждения исполнения Украиной Минска", — отмечает Золотарев.

Эксперты считают, что Минские соглашения могут оказаться той точкой, которая станет компромиссом между Россией и США. Байден, у которого в этом году выборы в Сенат, может потерять все или почти все, поэтому ему важно показать, что он не отступил. Дескать, мы спасли мир от третьей мировой войны. Конкретно для России Минские соглашения снимают вопросы вступления Украины в НАТО и превращают ее в гибридное, ручное государство.

Нет других форматов

Если проследить публичную риторику США в отношении Украины, то за последние недели каждое заявление, например, Энтони Блинкена по поводу российской агрессии, сопровождалось призывами к Москве и Киеву начать исполнять Минск. В интервью Фокусу руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что Украина готова выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, но есть вопросы, которые можно по-разному интерпретировать.

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из сложившейся ситуации — главное, чтобы было желание "с той стороны", — пояснил Ермак. .

Нормандский формат бесплоден, и происходящее не несет понимания того, что будет дальше. Взяли две недели паузы перед новой встречей в Берлине - для чего? Что может измениться за эти две недели, если ничего не изменилось за два года? политический обозреватель Тарас Семенюк

Эксперты отмечают, что из-за разночтения соглашений с 2015 года никакого прогресса нет даже по пункту соблюдения режима тишины. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не могут согласиться на предоставление особого статуса самопровозглашенным "республикам" и узаконивание их через выборы без получения контроля над границей. Россия, с другой стороны, не хочет соглашаться с передачей Украине контроля над границей, ведь это лишит ее возможности поддерживать боевиков. Поэтому, по мнению экспертов, выполнение минских соглашений возможно только на условиях РФ или будет продолжаться замороженный формат, существующий все эти годы.

"Минские соглашения хоть и не являются актом международного юридического характера, но это политико-дипломатические договоренности, более того, они были одобрены, не утверждены Совбезом ООН", — заявил министр обороны Алексей Резников. Но, несмотря на такой юридический статус, все стороны находятся в патовой ситуации из-за того, что не могут выйти или отказаться от них. К Минску привязаны санкции против России, поэтому виновными в срыве договоренностей не хотят быть ни Киев, ни Москва.

"От Минских соглашений мы официально отказаться не можем, потому что к ним привязаны прежде всего санкции Евросоюза по вопросам, связанным с Донбассом. Любое официально зафиксированное нарушение Минских соглашений с нашей стороны может повлечь за собой пересмотр санкций против РФ в сторону послабления. Не исключаю даже наложение санкций на Украину. У многих стран давно чешутся руки это сделать, потому что мы для них — проблема", — говорит Тарас Загородний.

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Он добавляет, что интерес Минских соглашений для России и Запада еще и в том, что после полного исполнения их пунктов с Российской Федерации снимаются санкции, и с ней продолжают торговать, как будто ничего не произошло. А Украине остается куча проблем, в том числе с представителями "ДНР" и "ЛНР" — любой спор с ними будет восприниматься как гражданский конфликт. При этом пока переговоры по Минску формально продолжаются, сдерживается возможность "значительного военного конфликта с Россией".

Эксперт по внешней политике Украинского института будущего Илья Куса считает исполнение Минских соглашений разрушением страны. По его словам, последний визит госсекретаря Блинкена свидетельствует о том, что именно Штаты намерены, используя вроде бы масштабную агрессию России, убедить Офис президента Зеленского выполнять политическую часть Минских соглашений.

"Пусть даже ценой болезненных уступок с подачи власти у нас создали иллюзию, что "Запад всегда будет с нами" и что национальные интересы США прямо коррелируют с интересами Украины", — говорит он.

По словам Кусы, восприятие этих соглашений внутри Украины может отличаться от того, как видят их реализацию американцы и европейцы. С точки зрения интересов Украины, "особый статус" для ОРДЛО с правом вето на внешнюю политику является превращением страны в федерацию, зависимую от принимаемых в Кремле решений. Олег Жданов добавляет, что надеяться на "защиту" западных партнеров не стоит, так как их может устроить любой вариант, который позволит избежать затяжного военного конфликта в Европе.

Отпор имплементации

Несмотря на то, что Украина декларирует готовность и дальше выполнять Минские соглашения, но при наличии четкого плана работы по деоккупации части территории двух областей страны, эксперты считают, что позиция власти будет играть ключевую роль.

"Заставить Украину выполнять что-либо сегодня почти невозможно. Мы видели за эти годы по Донбассу, когда пытались что-то протащить, как реагировало общество", — объясняет Игорь Петренко, эксперт МЦПИ.

Ценой болезненных уступок с подачи власти у нас создали иллюзию, что "Запад всегда будет с нами" и что национальные интересы США прямо коррелируют с интересами Украины эксперт-международник Илья Куса

Стоит отметить, что у самой власти нет единства по Минским соглашениям. По информации Фокуса, в Офисе президента есть план, как реализовать каждый пункт этих соглашений, и они готовы идти на определенные компромиссы для их реализации. Но часть команды уже делает громкие заявления, например, секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем умным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", — отметил Данилов.

Тарас Загородний считает, что даже теоретически в парламенте не найдется голосов за имплементацию Минских соглашений. Вероятно, нет их даже у "слуг народа" по разным причинам. Они понимают, что голосование за это может вызвать возмущение у значительной части общества — вплоть до применения оружия, в том числе против депутатов. А это приведет к краху власти президента. С другой стороны, они понимают, что надо что-то делать. Но позиция власти остается вялой, и она ничего не предлагает.

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"Следует напоминать нашим союзникам, которые подписывали с нами Будапештский меморандум, что они имеют обязательства прежде всего по нему, а не по Минским соглашениям. Эти обязательства касаются, прежде всего, гарантий сохранения нашей территориальной целостности. Такой ход интересен может быть вдвойне, если найдет поддержку у власти. Тем более не будем забывать, что Минские соглашения, хоть и подтверждены резолюцией Совета безопасности, не ратифицированы нашим парламентом. Мы вроде и хотим их выполнять, но имеем при этом большие трудности. Надо настойчиво требовать у наших уважаемых американских друзей выполнять свои обязательства перед Украиной", — говорит эксперт.

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Андрей Золотарев указывает, что попытка нажима или хотя бы попытка приблизиться к исполнению Минска может сдетонировать очень остро. Переход этих красных линий — шанс для Порошенко и других представителей оппозиции, к этому прибавятся еще экономически-социальные факторы.

"Запад в этом плане циничен: подписали — выполняйте. Украина здесь оказывается в роли разменной монеты. А для США важно не допустить союза России и Китая", — объясняет он.

Эксперты резюмируют позицию украинского общества: вхождение так называемых "народных республик" в состав Украины на российских условиях позволит им продвигать интересы Кремля, блокируя намерения страны по вступлению в НАТО и Евросоюз, из-за чего Минские соглашения никогда не пользовались популярностью в стране.