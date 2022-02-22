Признание Россией "Л/ДНР": в Брюсселе состоится заседание коммиссии "Украина-НАТО"

Предполагается, что заседание комиссии "Украина-НАТО" состоится сегодня вечером. По итогам разговора запланирован брифинг генсека Альянса Йенса Столтенберга.

22 февраля в Брюсселе состоится внеочередное экстренное заседание комиссии НАТО-Украина из-за признания Россияне так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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После заседания, в 18.00 (киевское время), анонсирован брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга. Брифинг будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

Как ранее сообщал Фокус, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми" государствами. Этот указ включает в себя пункт о вводе на территории оккупированных ОРДЛО российских войск "для поддержания мира".

22 февраля обе палаты парламента РФ ратифициовали "договоры о дружбе и сотрудничестве" между Россией и псевдореспубликами. Эти "договоры", среди прочего, включают и оказание военной помощи.

Решение Путина признать "Л/ДНР" вызвало негативную реакцию во многих странах мира. Так, власти Франции пообещали вместе с европейскими партнерами ввести санкции "против интересов России".

Напомним, из-за признания "Л/ДНР" Великобритания обновила антироссийский санкционный список. Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, ограничения ввели против пяти российских банков и трех бизнесменов, приближенных к главе Кремля.