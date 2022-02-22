Євросоюз запровадив санкції проти Росії: Путіна в списку не було (відео)

Згідно з рішенням європейських політиків, під обмеження потрапив 351 російський депутат, а також 27 фізичних та юридичних осіб.

22 лютого Європейський Союз запроваджує санкції проти Росії через визнання президентом РФ "ЛДНР". Про це стало відомо під час пресконференції голови європейської дипломатії Жозепа Борреля та міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана.

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Санкції торкнуться 351 депутата Державної Думи РФ, які проголосували за визнання "ДНР" та "ЛНР". Також заходи стосуються 27 фізичних та юридичних осіб. Боррель також заявив, що президента Росії немає у списку санкцій.

Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скасовує зустріч із російським дипломатом Сергієм Лавровим, яку було заплановано 25 лютого в Парижі.

Крім того, ЄС вирішив обмежити доступ Росії до європейського фінансового ринку та ринку капіталу. Голова Європарламенту Жозеп Боррель також додав, що "готовий продовжувати діалог із російською стороною, але не в умовах військової загрози".

21 лютого Путін підписав указ про визнання незалежності "ЛДНР". На ґрунті цього Британія посилили санкції проти РФ, під які потрапили 5 банків і 3 бізнесмени, які вважаються наближеними до Путіна.

22 лютого стало відомо, що Німеччина також не залишилася осторонь: канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Згодом у російських ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН повністю заморозила "ПП-2".

Верховна Рада України також засудила визнання Росією "ЛДНР", а президент Володимир Зеленський розглядає питання про розрив дипломатичних відносин із Росією.