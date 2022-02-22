Евросоюз ввел санкции против России: Путина в них не оказалось (видео)

Согласно решению европейских политиков, под ограничения попал 351 российский депутат, а также 27 физических и юридических лиц.

22 февраля Европейский Союз вводит санкции против России из-за признания президентом РФ "ЛДНР". Об этом стало известно во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

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Санкции затронут 351 депутата Государственной Думы РФ, которые проголосовали за признание "ДНР" и "ЛНР". Также меры воздействия касаются 27 физических и юридических лиц. Боррель также заявил, что президента России нет в списке санкций.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что отменяет встречу с российским дипломатом Сергеем Лавровым, которая была запланирована 25 февраля в Париже.

Кроме того, ЕС принял решение ограничить доступ России к европейскому финансовому рынку и рынку капитала. Председатель Европарламента Жозеп Боррель также добавил, что "готов продолжать диалог с российской стороной, но не в условиях военной угрозы".

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости "ЛДНР". На почве этого Британия ужесточена санкции против РФ, под которые попали 5 банков и 3 бизнесмена, считающиеся приближенными к Путину.

22 февраля стало известно, что Германия также не осталась в стороне: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила сертификацию "Северного потока — 2". Позже у российских СМИ появилась информация, что ФРГ полностью заморозила "СП-2".

Верховная Рада Украины также осудила признание Россией "ЛДНР", а президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.