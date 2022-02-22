РФ продолжает готовиться к вторжению в Украину и готова нанести удар - генсек НАТО

В Альянсе поддержали новые санкции стран ЕС против России и осудили указ о признании "ЛДНР". Также в НАТО акцентировали, что Москва перешла к открытым военным действиям.

Российскую агрессию в НАТО считают "самым опасным моментом в европейской безопасности для поколения". Об этом во время заседания комиссии "НАТО-Украина" сообщил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

22 февраля из-за признания Россией "ЛДНР" в Брюсселе состоялось внеочередное экстренное заседание комиссии "Украина-НАТО". В заявлении НАТО идется, что союзники осудили решение РФ о признании "ЛДНР", а также дальнейшее вторжение страны-агрессора в Украину, назвав эти шаги "серьезной эскалацией со стороны России".

По словам Столтенберга, "Москва перешла от тайных попыток дестабилизации к открытым военным действиям, и многие российские военные подразделения "развернуты и готовы нанести удар".

Генсек Альянса похвалил Украину за сдержанность, несмотря на неоднократные российские провокации. Столтенберг также заявил о продолжении оказания политической и технической поддержки:

"Мы солидарны с украинским народом и его правительством. Союзники едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники Украины сделают все необходимое, чтобы оградить от российской агрессии:

"У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности, и более 120 кораблей союзников находятся в море, от Крайнего Севера до Средиземного моря".

Столтенберг также приветствовал экономические санкции, которые были объявлены союзниками по НАТО. Также Генсек Альянса отметил, что союзники продолжают призывать Россию к дипломатии. Назвав ситуацию "самым опасным моментом в европейской безопасности для поколения", Йенс Столтенберг заявил, что Европа и США продолжают "твердо стоять в НАТО".

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости "ЛДНР". 22 февраля Европейский Союз ввел санкции против России, и под ограничения попал 351 российский депутат (все, кто голосовал за признание независимости "ЛДНР", 27 физических и юридических лиц. Также санкции ввела Британия, под них попали 5 российских банков и три бизнесмена. Также известно, что Германия заморозила "Северный поток — 2". Канцлер ФРГ Шольц заявил, что без сертификации "СП-2" не может быть запущен в эксплуатацию.