Россия начала вторжение в Украину, — Байден (видео)

Президент США сообщил о введении первой волны санкций в ответ на признание независимости "Л/ДНР" и пообещал расширить ограничения против РФ в случае ее дальнейшей агрессии.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение в Украину посредством признания ОРДЛО и заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что регионы "республик" должны занимать целые Донецкую и Луганскую области. Об этом глава американского государства заявил в ходе брифинга во вторник, 22 февраля.

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Байден напомнил, что 21 февраля Путин признал независимыми оккупированные части Донецкой и Луганской области, после чего российский лидер заявил, что территория "Л/ДНР" находится в границах этих двух регионов.

"Путин уполномочил российские войска на развертывание в этих регионах… Если мы послушаем его речь, с которой он выступил прошлой ночью, то (в ней) он дал обоснование для того, чтобы продвинуться дальше. Это начало российского вторжения в Украину, на которое он просил разрешения у своей (Государственной) Думы", — сказал Байден.

Президент США заявил, что в связи с последними действиями РФ государство вводит санкции в отношении инвестиционного "Внешэкономбанка" и "Промсвязьбанка". Помимо этого, по словам Байдена, ограничения будут наложены на суверенный долг РФ, в связи с чем правительство государства-агрессора будет отрезано от западного финансирования и не сможет обеспечивать свой долг на этих рынках. Байден также заверил, что санкции коснутся и российских элит.

Кроме того глава американского государства заявил о возможности расширения ограничений в случае дальнейшей агрессии России. При этом, по словам Байдена, РФ планирует атаковать Украину с территории Беларуси при помощи авиации, артиллерии и ракет.

По окончании своего выступления Байден покинул зал для пресс-конференций, не ответив на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в ЕС объявили о введении санкций в отношении 351 депутата Государственной Думы РФ, которые проголосовали за признание независимости "ДНР" и "ЛНР", а также против 27 физических и юридических лиц.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что РФ продолжает готовиться к полномасштабному вторжению в Украину.