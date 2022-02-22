Зеленский объявил призыв резервистов в особый период (видео)

На такой шаг глава государства пошел в свете решений руководства РФ о признании независимости т.н. "Л/ДНР" и разрешения на использование войск в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период на фоне признания Россией независимости оккупированных территорий Донбасса а также разрешения Совета Федерации РФ на использование войск за рубежом. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу во вторник, 22 февраля.

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Зеленский напомнил, что 21 февраля Россия признала независимость "республик" на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а 22 февраля власти государства-агрессора предоставили президенту Владимиру Путину разрешение на использование войск на территории Украины.

"На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки тут", — сказал глава украинского государства, добавив, что таким образом РФ фактически вышла из Минских соглашений.

Также Зеленский объявил, что он, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины издал указ о призыве резервистов в особый период. В то же время президент заверил, что на данный момент нет необходимости в в общей мобилизации.

"Я подчеркиваю, идет речь исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", — сказал Зеленский.

Помимо этого глава государства объявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая представляет из себя комплекс "дополнительных стимулов для локализации производства" в Украине. По словам Зеленского, это означает уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок.

"Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", — добавил президент.

Также Зеленский сказал, что сегодня он провел встречу с главами парламентских фракций и по ее итогам пришел к выводу, что "сегодня все политики и партии одного цвета — сине желтого".

В своем обращении президент сказал, что на завтра, 23 февраля у него запланирована встреча с представителями ТОП-50 крупного бизнеса Украины.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные", — добавил глава государства.

Напомним, в ходе брифинга 22 февраля президент США Джо Байден заявил, что, по его данным, Россия уже начала вторжение в Украину.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что РФ продолжает готовиться к полномасштабному вторжению в Украину.