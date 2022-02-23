Ахметов вернулся в Украину на встречу с Зеленским (видео)

Миллиардер признал, что государство на данный момент находится в опасности, и он готов "делать все", чтобы его защитить.

Украинский миллиардер, владелец холдинга SCM Ринат Ахметов в среду, 23 февраля вернулся в Украину. В этот день он будет участвовать во встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями отечественного бизнеса. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Возле аэропорта, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько дней Ахметов планирует находиться в Украине, он заявил: "Не знаю… А обязательно это (говорить)?".

"Я был здесь, буду здесь… Главное что я делаю, а не то, сколько я нахожусь", — сказал бизнесмен.

Помимо этого Ахметов заявил, что "Украина находится в опасности" и он будет "делать все", чтобы защитить страну.

"Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать (в Украину). И это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места", — заверил владелец холдинга SCM.

Также Ахметов заявил о готовности помогать правительству и украинским городам, где находится его бизнес. По словам бизнесмена, сегодня в 18:00 он посетит встречу президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом.

Журналист задал Ахметову вопрос о том, какова вероятность захвата российскими властями Мариуполя, в ответ на что миллиардер сказал, что "это недопустимо" и он даже не хочет это обсуждать.

"Я был 16-го числа в Мариуполе, потому что писали, что 15-16 будет вторжение (РФ)… Я хотел быть в этот день в Мариуполе вместе с мариупольцами… Мы не останавливаем инвестиции в Мариуполь, в новое производство. И мне кажется это самый главный сигнал для Мариуполя и Украины".

Журналист "Украинской правды" также спросил у Ахметова, контактировали ли с ним в последнее время представители власти РФ. В ответ на это бизнесмен сказал: "Это вообще исключено даже".

Напомним, последний отлет Ахметова за границу, по данным журналистов, произошел 18 февраля — бизнесмен отправился в Женеву.

Также мы писали, что 22 февраля Зеленский выступил с обращением в котором объявил о готовящейся встрече с представителями ТОП-50 украинского бизнеса а также послаблениях для предпринимателей на фоне эскалации со стороны РФ.