Это уже второй за несколько недель отлет бизнесмена из Украины на фоне возможного российского вторжения.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов улетел из Украины в Женеву. Самолет Falcon 7X, который принадлежит предпринимателю, вылетел из киевского аэропорта Борисполь в пятницу, 18 февраля. Об этом стало известно из данных портала FlightRadar24.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Ринат Ахметов улетает из страны второй раз за несколько недель на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины. Самолет Falcon 7 c бортовым номером "P4-SCM" в очередной раз вылетел из Киева и уже прибыл в Швейцарию.

[ + – ] Самолет Рината Ахметова

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что крупные украинские бизнесмены покинули страну. Среди них фигурировало и имя Рината Ахметова, он вылетел в Цюрих 30 января. По данным журналистов, из Украины также улетели самолеты Виктора Пинчука, Вадима Новинского. СМИ утверждали, что депутат от партии "ОПЗЖ" Игорь Абрамович заказал чартерный самолет на 50 человек. Также была информация об отлете соратника Ахметова Бориса Колесникова. Но он утверждает, что его самолет отправился на техническое обслуживание в Прагу.

Позже представители Рината Ахметова подтвердили его отлет из страны. По словам пресс-секретаря бизнесмена Анны Тереховой, Ахметов покинул Украину еще несколько месяцев, а его отлет был запланированный. Во вторник, 15 февраля, миллиардер вернулся в Украину. На следующий день Ахметов отправился в Мариуполь, его сопровождал внефракционный нардеп Вадим Новинский.