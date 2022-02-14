У Ахметова подтвердили его выезд за границу Украины

Пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова утверждает, что Ахметов покинул страну еще в прошлом месяце, а сама поездка была "заранее спланирована".

Пресс-секретарь бизнесмена Рината Ахметова Анна Терехова подтвердила, что миллиардер покинул Украину и еще не вернулся обратно. Об этом пишет Бабель.

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По словам Тереховой, у Ахметова была запланированная поездка за границу.

"Ринат Ахметов уехал в Европу 30 января. Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину", — сказала она.

Последний вылет Ахметова из Украины

Ринат Ахметов 30 января прибыл из Украины в Цюрих, до сих пор бизнесмен не возвращался на Родину. Накануне один из его частных самолетов также покинул страну, но без его участия.

13 февраля УП сообщила о массовых вылетах за границу украинских бизнесменов на фоне слухов о возможной войне с Россией, которая может начаться в любой момент. Ринат Ахметов вылетел в Цюрих 30 января, также журналисты сообщили о Вадиме Новинском, Игоре Пинчуке, нардепе от ОПЗЖ Игоре Абрамовиче, экс-министре инфраструктуры Борисе Колесникове — все они тоже якобы покинули страну. Последний информацию опроверг и пригрозил изданию судами. А Абрамович заказал чартер на 50 человек. чтобы вывезти коллег по партии и их родственников, а также бизнес-партнеров.

Президент Владимир Зеленский заявил: его семья не покидала Украину на фоне слухов о вторжении РФ. Глава государства считает, что это пример для всех граждан — находится в стране в сложный момент.