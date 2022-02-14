"Моя семья всегда со мной", — Зеленский опроверг слухи о выезде его родных из Украины

Глава государства также раскритиковал сотрудников иностранных посольств, которые массово уезжают из Киева и переносят свои дипломатические ведомства в западные регионы Украины.

Семья президента Владимира Зеленского не выезжала из Украины на фоне возможного вторжения регулярной армии России. Об этом глава государства заявил на брифинге, который проходил в Киеве 14 февраля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Корреспондент попросила прокомментировать президента информацию о том, что в воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетело 30 чартерных рейсов, на борту которых находились влиятельные политики, бизнесмены и блогеры. Журналистка также поинтересовалась у Владимира Зеленского, где на сегодняшний день находится его семья.

По словам президента, его родные находятся "всегда с ним и с Украиной".

"Я президент, моя жена не просто жена, а первая леди, которая должна показывать своим примером, как должны себя вести семьи. Очень важно поддерживать Украину, и украинец это не тот, у кого есть паспорт, а тот, кто находится в стране", — продолжил Владимир Зеленский на брифинге.

Вылет 30 чартерных рейсов глава государства назвал позитивным моментом.

"Господин Шольц (канцлер ФРГ — ред.) говорит, что нужно инвестировать в Украину. Вы видите, что вчера 30 чартеров улетели… Я думаю, что у нас много инвестиций. Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-то из страны", — добавил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Президент также осудил сотрудников иностранных посольств, которые после заявлений США о возможном вторжении армии РФ решили переехать в западные регионы страны.

Еще один корреспондент попросил Владимира Зеленского прокомментировать слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО.

"Желания Украины относительно ЕС, укрепления границ и будущего в НАТО вы прекрасно знаете. Мы бы хотели членства в НАТО, это было бы обеспечением нашей безопасности и территориальной целостности. Что касается заявления нашего посла и того, правильно ли мы поняли слова Вадима Пристайко… Нужно обратить внимание на некоторые детали. Сегодня множество журналистов и западных лидеров намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать вопрос о членстве в Альянсе. Поскольку все риски связаны с реакцией РФ. Мы должны быть откровенными, но это решение (о вступлении в НАТО — ред.) зависит от нас", — продолжил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, Украина, вне зависимости от позиции некоторых стран, должна следовать тем путем, который "мы выбрали".

Журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач заявил, что семья украинского президента действительно находится в стране.

"Информацию о выезде семьи президента Зеленского проверили. Они находятся в стране", — говорится в сообщении.

[ + – ] Зеленский рассказал, выезжала ли его семья из Украины в условиях возможного вторжения РФ

Напомним, во время брифинга Владимир Зеленский призвал европейских союзников поддержать полноправное членство Украины в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, утверждал, что президент Украины пообещал предоставить ему законопроект об особом статусе Донбасса и выборах в ОРДЛО.