Пристайко: Украина может отказаться от вступления в НАТО. В ОП опровергают

Посол Украины в Великобритании утверждает, что страна может проявить "гибкость" в этом вопросе. В Офисе президента прокомментировали слова Пристайко и отрицают возможность Украины отказаться от намерений членства в Альянсе.

Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. Кроме того, Киев давно подталкивают к такому решению, в том числе и "Голоса НАТО". Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью ВВС Radio 5.

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На вопрос от журналиста, рассматривает ли Украина вариант отложить свои цели по вступлению в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской Конституции, Пристайко ответил:

"Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому", — сказал он.

По словам Вадима Пристайко, Киев может проявить "гибкость" в этом вопросе.

"Это (курс на вступление в НАТО – Ред.) предусмотрено нашей Конституцией. Однако мы гибки в поиске наилучшего разрешения ситуации. Если это предотвратит напряженность, то мы рассмотрим это", — заявил Пристайко.

Однако, в Офисе президента отрицают возможность отказа Украины от курса в НАТО и ЕС. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии для издания LIGA.net заявил, что стремление в НАТО и ЕС остаются приоритетными для Украины. По словам Никифорова, послу необходимо дать возможность объясняться, что именно он имел в виду.

"Посол использовал слово "гибкость". Думаю, прежде, чем делать выводы, особенно такие громкие, стоит дать ему возможность пояснить, что именно он имел в виду. Тем не менее каким бы не было разъяснение, североатлантический и европейский курс остается безусловным приоритетом нашей страны", — сказал Никифоров.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал предложения по Украине Владимиру Путину. По информации журналистов, Макрон предложил российскому президенту закрепление за Украиной нейтрального статуса, что исключает возможность вступления Украины в НАТО. Однако, эти предложения не были утверждены и одобрены партнерами Франции по НАТО.

Фокус писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею пригласить Украину на летний саммит НАТО. По его словам, это хорошая площадка для встреч с партнерами Альянса. Генсек НАТО добавил, что с форматом встречи еще нужно будет определиться, а вот подавать ли заявку на вступление — решать только Украине.