Пристайко: Україна може відмовитись від вступу до НАТО. В ОП спростовують

Посол України у Великій Британії стверджує, що країна може проявити "гнучкість" у цьому питанні. В Офісі президента прокоментували слова Пристайка та заперечують можливість України відмовитися від намірів членства в Альянсі.

Україна може відмовитись від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Крім того, Київ давно підштовхують до такого рішення, зокрема й "Голосу НАТО". Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ВВС Radio 5.

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На запитання від журналіста, чи Україна розглядає варіант відкласти свої цілі щодо вступу до НАТО, незважаючи на те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів:

"Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували та підштовхували до цього", — сказав він.

За словами Вадима Пристайка, Київ може виявити "гнучкість" у цьому питанні.

"Це (курс на вступ до НАТО – Ред.) передбачено нашою Конституцією. Проте ми гнучкі в пошуку найкращого вирішення ситуації. Якщо це запобігатиме напруженості, то ми розглянемо це", — заявив Пристайко.

Проте в Офісі президента заперечують можливість відмови України від курсу в НАТО та ЄС. Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі для видання LIGA.net заявив, що прагнення в НАТО та ЄС залишаються пріоритетними для України. За словами Никифорова, послу необхідно дати можливість пояснювати, що саме він мав на увазі.

"Посол використав слово "гнучкість". Думаю, перш ніж робити висновки, особливо такі гучні, варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі. Проте яким би не було роз'яснення, північноатлантичний та європейський курс залишається безумовним пріоритетом нашої країни", — сказав Никифоров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент Франції Емманюель Макрон зробив пропозиції щодо України Володимиру Путіну. За інформацією журналістів, Макрон запропонував російському президентові закріплення за Україною нейтрального статусу, що унеможливлює вступ України до НАТО. Однак, ці пропозиції не були затверджені та схвалені партнерами Франції з НАТО.

Фокус писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав ідею запросити Україну на літній саміт НАТО. За його словами, це хороший майданчик для зустрічей із партнерами Альянсу. Генсек НАТО додав, що з форматом зустрічі ще потрібно буде визначитися, а чи подавати заявку на вступ — вирішувати лише Україні.