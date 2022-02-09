Макрон зробив Путіну пропозиції щодо України, неузгоджені з НАТО, — ЗМІ

За інформацією журналістів, однією з пропозицій Макрона Путіну було закріплення за Україною нейтрального статусу, що унеможливлює вступ нашої країни до НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним зробив йому пропозиції, які не схвалили партнери Франції в НАТО, зокрема Великобританія, повідомляє британське видання Daily Mail з посиланням на власні джерела.

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За словами джерел видання, очевидна нездатність Макрона проконсультуватися з союзниками перед переговорами з главою Кремля може зробити будь-яку угоду безглуздою.

Повідомляють, що однією з пропозицій Макрона Путіну було закріплення за Україною нейтрального статусу, що унеможливлює вступ колишньої радянської республіки до НАТО.

Високопоставлене джерело в британському уряді повідомило Daily Mail, що президент Макрон "ні з ким не консультувався" щодо своєї пропозиції про мир.

"Він займається своїми справами, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за рамки позиції НАТО. Але це цікаво", — зазначило джерело.

Пропозицію Макрона про нейтралітет не підтримує ні НАТО, ні український уряд.

Але після зустрічі з президентом Зеленським у Києві глава Франції сказав, що бачить "можливість" переговорів з Москвою та Україною та "конкретні практичні рішення", щоб запобігти війну.

У вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Макрона до Росії вніс "елемент розрядки" в кризу між Заходом та Москвою через Україну, але не став "дивом". Він також зазначив, що є надія уникнути воєнного протистояння.

Нагадаємо, Кремль хоче отримати від Заходу гарантії того, що НАТО не прийме до членства Україну та інші країни колишнього Радянського Союзу, не розгортатиме там зброї та відведе свої сили зі Східної Європи. Ці вимоги США та НАТО відкидають як неможливі, щоб виконати.

Нагадаємо, в понеділок, 7 лютого, зустрілися президент Франції Емманюеля Макрон та глава Росії Володимир Путін, головною темою переговорів стало врегулювання ситуації навколо України.

Після переговорів видання Financial Times написало, що під час зустрічі в Москві Макрон "уклав угоду" з Путіним щодо України.

Зі свого боку в Кремлі спростували "угоду" Путіна та Макрона щодо України. Укласти "угоду" щодо Україні не можна, оскільки Франція перебуває в Євросоюзі та НАТО. У цих організаціях лідерство належить іншій країні, заявив Кремль.

У вівторок Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання кризи на Донбасі та на кордонах з Росією. На брифінгу за підсумками переговорів Зеленський заявив, що в нього з Емманюелем Макроном схожі погляди щодо загроз для України та країн Євросоюзу з боку РФ.