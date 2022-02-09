Макрон сделал Путину предложения по Украине, несогласованные с НАТО, — СМИ

По информации журналистов, одним из предложений Макрона Путину было закрепление за Украиной нейтрального статуса, что исключает вступление нашей страны в НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал ему предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе Великобританией, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

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По словам источников издания, очевидная неспособность Макрона проконсультироваться с союзниками перед переговорами с главой Кремля может сделать любое соглашение бессмысленным.

Сообщается, что одним с предложений Макрона Путину было закрепление за Украиной нейтрального статуса, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил Daily Mail, что президент Макрон "ни с кем не консультировался" по поводу своего предложения о мире.

"Он занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно", — отметил источник.

Предложение Макрона о нейтралитете не поддерживается ни НАТО, ни украинским правительством.

Но после встречи с президентом Зеленским в Киеве глава Франции сказал, что видит "возможность" переговоров с Москвой и Украиной и "конкретные практические решения" для предотвращения войны.

Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит Макрона в Россию внес "элемент разрядки" в кризис между Западом и Москвой из-за Украины, но не стал "чудом". Он также отметил, что есть надежда избежать военного противостояния.

Напомним, Кремль хочет получить от Запада гарантии того, что НАТО не примет в члены Украину и другие страны бывшего Советского Союза,не будет развертывать там оружия и отведет свои силы из Восточной Европы. Эти требования США и НАТО отвергают как невыполненные.

Напомним, в понедельник, 7 февраля состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным, ключевой темой переговоров стало урегулирование ситуации вокруг Украины.

После переговоров издание Financial Times написало, что во время встречи в Москве Макрон "заключил сделку" с Путиным по Украине.

В свою очередь в Кремле опровергли "сделку" Путина и Макрона по Украине. Заключить "сделку" по Украине нельзя, поскольку Франция состоит в Евросоюзе и НАТО. В этих организациях лидерство принадлежит другой стране, заявили в Кремле.

Во вторник Макрон провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу мирного урегулирования кризиса на Донбассе и на границах с Россией. На брифинге по итогам переговоров Зеленский заявил, что у него с Эммануэлем Макроном схожие взгляды относительно угроз для Украины и стран Евросоюза со стороны РФ.