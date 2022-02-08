Зеленский после встречи с Макроном заговорил о новом саммите "Нормандской четверки" (видео)

Президент поблагодарил французского лидера за поддержку Украины в условиях агрессии РФ и отметил, что Киев и Париж продолжат сотрудничество для деоккупации украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результативными переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, который с официальным визитом прибыл 8 февраля в Киев. Об этом глава государства заявил во время совместного брифинга.

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По его словам, это первый визит президента Франции в Украину за последние 24 года.

Владимир Зеленский в ходе брифинга поблагодарил Эммануля Макрона за поддержку Киева в условиях военной агрессии со стороны России.

"Сегодня наши страны развивают сотрудничество во всех сферах, но особенным является наше партнерство в сфере безопасности. Франция отыгрывает активную роль в рамках Нормандского формата. Мы очень ценим позицию Парижа и усилия Эммануэля Макрона для достижения мира в Украине. Именно мирный процесс был ключевым вопросом наших переговоров", — подчеркнул президент и выразил надежду, что в ближайшее время состоится новая встреча глав стран "Нормандской четверки".

По словам Зеленского, у него с Эммануэлем Макроном схожие взгляды относительно угроз для Украины и стран Евросоюза со стороны РФ. По итогам переговоров, как утверждает глава государства, Киев и Париж будут и дальше сотрудничать для деоккупации украинских территорий.

В ходе брифинга Владимир Зеленский отметил, что Украине выделят макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

"Мы очень ценим такой шаг солидарности. Выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которая поможет Украине стабилизировать нашу экономику. Это мощный шаг для экономической стойкости Украины… Я ценю, что французская страна берет участие в возобновлении нашей инфраструктуры и улучшении жизни наших граждан. В первую очередь, на востоке Украины", — продолжил президент на совместном брифинге.

В ходе двухсторонней встречи, по словам Зеленского, были подписаны несколько соглашений, в том числе о сотрудничестве "Укроборонпрома" и французской компании Thales Group.

"Еще раз тебя благодарю, что ты приехал поддержать меня и поддержать Украину, а значит поддержать каждого гражданина Украины", — подытожил президент на брифинге.

Стоит отметить, что в ходе встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая проходила 7 февраля в Москве, президент РФ также обращался к французскому лидеру на "ты".

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Напомним, 8 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Французский глава прилетел в Киев после двухсторонних переговоров с Владимиром Путиным.

Издание The Financial Times после переговоров Путина и Макрона утверждало, что президенты России и Франции заключили сделку по Украине.