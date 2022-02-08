Зеленський після зустрічі з Макроном заговорив про новий саміт "Нормандської четвірки" (відео)

Президент подякував французькому лідеру за підтримку України в умовах агресії РФ і зазначив, що Київ та Париж продовжать співпрацю для деокупації українських територій.

Президент України Володимир Зеленський назвав результативними переговори з главою Франції Емманюелем Макроном, який з офіційним візитом прибув 8 лютого до Києва. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу.

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За його словами, це перший візит президента Франції до України за останні 24 роки.

Володимир Зеленський у ході брифінгу подякував Емманюелю Макрону за підтримку Києва в умовах військової агресії з боку Росії.

"Сьогодні наші країни розвивають співпрацю у всіх сферах, але особливим є наше партнерство у сфері безпеки. Франція відіграє активну роль у межах Нормандського формату. Ми дуже цінуємо позицію Парижа та зусилля Емманюеля Макрона для досягнення миру в Україні. Саме мирний процес був ключовим питанням наших переговорів", — наголосив президент і висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться нова зустріч глав країн "Нормандської четвірки".

За словами Зеленського, у нього з Емманюелем Макроном схожі погляди щодо загроз для України та країн Євросоюзу з боку РФ. За підсумками переговорів, як стверджує глава держави, Київ та Париж і надалі співпрацюватимуть для деокупації українських територій.

У ході брифінгу Володимир Зеленський зазначив, що Україні виділять макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.

"Ми дуже цінуємо такий крок солідарності. Виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, яка допоможе Україні стабілізувати нашу економіку. Це потужний крок для економічної стійкості України... Я ціную, що французька країна бере участь у відновленні нашої інфраструктури та покращенні життя наших громадян. Насамперед, на сході України", — продовжив президент на спільному брифінгу.

У ході двосторонньої зустрічі, за словами Зеленського, було підписано кілька угод, зокрема про співпрацю "Укроборонпрому" та французької компанії Thales Group.

"Ще раз тобі дякую, що ти приїхав підтримати мене і підтримати Україну, а значить, підтримати кожного громадянина України", — підсумував президент на брифінгу.

Варто зазначити, що під час зустрічі Володимира Путіна та Емманюеля Макрона, яка проходила 7 лютого в Москві, президент РФ також звертався до французького лідера на "ти".

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Нагадаємо, 8 лютого в Україну з офіційним візитом прибув президент Франції Емманюель Макрон. Французький глава прилетів до Києва після двосторонніх переговорів з Володимиром Путіним.

Видання The Financial Times після переговорів Путіна та Макрона стверджувало, що президенти Росії та Франції уклали угоду щодо України.